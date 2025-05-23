Техногиганты помогут ОАЭ создать масштабный кампус по разработке искусственного интеллекта

Технологические гиганты OpenAI, Oracle, Nvidia и Cisco объединяют усилия по созданию масштабного кампуса по разработке искусственного интеллекта в Объединенных Арабских Эмиратах под названием Stargate UAE.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

"ШИ – самая преобразующая сила нашего времени. С помощью Stargate UAE мы создаем инфраструктуру ШИ для поддержания смелого видения страны – расширения прав и возможностей ее людей, развития ее экономики и формирования ее будущего", – заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Во время турне по Ближнему Востоку на прошлой неделе президент Дональд Трамп и Министерство торговли США объявили о ряде новых соглашений в сфере ИИ, включая проект Stargate в Абу-Даби.

Проект, реализуемый в сотрудничестве с эмиратской фирмой G42, охватит площадь 10 квадратных миль и будет включать мощность 5 гигаватт. В рамках соглашения OpenAI и Oracle должны управлять 1-гигаватным вычислительным кластером, созданным G42. Оборудование Stargate будет включать чипы от Nvidia, а инфраструктуру подключения обеспечит Cisco Systems и SoftBank.

Компании заявили, что первый кластер искусственного интеллекта мощностью 200 мегаватт должен быть запущен в следующем году. В пресс-релизе OpenAI говорится, что проект "подкрепляет приверженность OpenAI к укреплению инфраструктуры США, одновременно помогая союзникам получить ответственный и безопасный доступ к ИИ».

Такое сотрудничество международных компаний знаменует собой первую международную итерацию совместного многомиллиардного проекта инфраструктуры ИИ администрации Трампа, объявленного в январе между OpenAI, Oracle и SoftBank. К тому времени компании объявили об инвестициях в развитие искусственного интеллекта в сумме 100 миллиардов долларов и еще 500 миллиардов долларов планируют прибавить в течение следующих четырех лет.

Напомним, а мериканская транснациональная корпорация Google анонсировала новый уровень подписки на свои услуги искусственного интеллекта под названием Google AI Ultra стоимостью 249,99 долларов в месяц.