Техногіганти допоможуть ОАЕ створити масштабний кампус з розробки штучного інтелекту

Технологічні гіганти OpenAI, Oracle, Nvidia і Cisco об'єднують зусилля для створення масштабного кампусу з розробки штучного інтелекту в Об'єднаних Арабських Еміратах під назвою Stargate UAE.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

"ШІ - найперетворююча сила нашого часу. За допомогою Stargate UAE ми створюємо інфраструктуру ШІ для підтримки сміливого бачення країни — розширення прав та можливостей її людей, розвитку її економіки та формування її майбутнього ", - заявив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Під час свого турне по Близькому Сходу минулого тижня президент Дональд Трамп та Міністерство торгівлі США оголосили про низку нових угод у сфері ШІ, включаючи проект Stargate у Абу-Дабі.

Проект, що реалізується у співпраці з еміратською фірмою G42, охопить площу 10 квадратних миль і включатиме потужність 5 гігават. У рамках угоди OpenAI та Oracle повинні керувати 1-гігаватним обчислювальним кластером, створеним G42. Обладнання для Stargate включатиме чіпи від Nvidia, а інфраструктуру підключення забезпечить Cisco Systems та SoftBank.

Компанії заявили, що перший кластер штучного інтелекту потужністю 200 мегават має бути запущений наступного року. У прес-релізі OpenAI говориться, що проект "підкріплює відданість OpenAI зміцненню інфраструктури США, одночасно допомагаючи союзникам отримати відповідальний та безпечний доступ до ШІ».

Така співпраця міжнародних компаній знаменує собою першу міжнародну ітерацію багатомільярдного спільного проекту інфраструктури ШІ адміністрації Трампа, оголошеного у січні між OpenAI, Oracle та SoftBank. На той час компанії оголосили про інвестиції у розвиток штучного інтелекту в сумі 100 мільярдів доларів та ще 500 мільярдів доларів планують додати протягом наступних чотирьох років.

Нагадаємо, американська транснаціональна корпорація Google анонсувала новий рівень підписки на свої послуги штучного інтелекту під назвою Google AI Ultra вартістю 249,99 доларів на місяць.