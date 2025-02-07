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Технологический гигант Workday увольняет 1750 сотрудников по всему миру: в чем причина

офис Workday
Офис Workday в Калифорнии. Фото: Википедия

Workday, технологический гигант, продающий программное обеспечение для управления персоналом, увольняет около 1750 сотрудников. В компании полагают, что искусственный интеллект может стать движущей силой ее развития.

Об этом сообщает Washington Post.

Увольнения коснутся 8,5% персонала Workday во всем мире. По словам генерального директора технологического гиганта Карла Эшенбаха, компания будет отдавать приоритет инвестициям в инновации, таким как ИИ и разработка платформ. Он призвал сотрудников работать из дома и сообщил, что уволенным в Соединенных Штатах будет выплачена минимальная оплата за 12 недель в соответствии с их должностями.

В компании заявили, что намерены продлить наем в "ключевых стратегических областях" в течение всего финансового года и планирует покинуть некоторые офисные помещения.

Сокращение в Workday не исключение в сфере технологического сектора в последние годы. Руководители крупных компаний, включая Amazon, Google, Meta и Intel, также прибегли к сокращению персонала.

Что известно о Workday?

Американская компания Workday – поставщик программного обеспечения для управления финансами (на основе облака), управления человеческим капиталом и студенческих информационных систем. Была основана в 2005 году и имеет рыночную капитализацию 73 млрд долларов США. Ее общий доход за третий квартал 2024 года составил 2,16 млрд долларов, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, в январе ИТ-компания SQUAD сообщила о сокращении 130 специалистов из разных департаментов, что составляет 15% украинской команды. Работникам будет предложена финансовая компенсация и возможность выкупить рабочую технику.

Автор:
Татьяна Ковальчук