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ИТ-компания SQUAD сокращает 15% команды: в чем причина
ИТ-компания SQUAD сообщила о сокращении 130 специалистов из разных департаментов, что составляет 15% украинской команды. Работникам будет предложена финансовая компенсация и возможность выкупить рабочую технику.
Об этом сообщает сообщество программистов DOU.
О сокращении штата и компенсациях
В компании сообщили, что решение обусловлено необходимостью адаптации к текущим реалиям бизнеса и стратегическим планам на 2025 год.
Сокращение коснулось 130 специалистов из разных департаментов. Перед принятием решения было проведен детальный анализ альтернатив, включая оптимизацию расходов: сокращение бюджета на содержание офисов в Киеве и Львове, закрытие локаций в Ужгороде и пересмотр пакета бенефитов.
В компании подчеркнули, что стремятся обеспечить максимально мягкий переход для покидающих команду работников.
Им будет выплачена компенсация в размере трех месячных зарплат, продлено медицинское страхование до конца первого квартала, предоставлены карьерные консультации и возможность выкупить рабочую технику.
О компании
SQUAD — украинская продуктовая ИТ-компания, владеющая собственным R&D центром и специализирующаяся на исследованиях и разработке проектов в сфере систем безопасности для умного дома и интернет вещей.
Delo.ua сообщало, что украинский AI-стартап Reface сообщил о сокращении своей команды на треть. Решение о сокращении 60 работников было принято для оптимизации бизнеса и достижения прибыльности в 2025 году.
Добавим, компания Luxoft, которая входит в пятерку крупнейших в Украине, отказалась от employer branding и сократила часть занимавшейся этим команды .