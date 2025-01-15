ИТ-компания SQUAD сокращает 15% команды: в чем причина

ИТ-компания SQUAD сообщила о сокращении 130 специалистов из разных департаментов, что составляет 15% украинской команды. Работникам будет предложена финансовая компенсация и возможность выкупить рабочую технику.

Об этом сообщает сообщество программистов DOU.

О сокращении штата и компенсациях

В компании сообщили, что решение обусловлено необходимостью адаптации к текущим реалиям бизнеса и стратегическим планам на 2025 год.

Сокращение коснулось 130 специалистов из разных департаментов. Перед принятием решения было проведен детальный анализ альтернатив, включая оптимизацию расходов: сокращение бюджета на содержание офисов в Киеве и Львове, закрытие локаций в Ужгороде и пересмотр пакета бенефитов.

В компании подчеркнули, что стремятся обеспечить максимально мягкий переход для покидающих команду работников.

Им будет выплачена компенсация в размере трех месячных зарплат, продлено медицинское страхование до конца первого квартала, предоставлены карьерные консультации и возможность выкупить рабочую технику.

О компании

SQUAD — украинская продуктовая ИТ-компания, владеющая собственным R&D центром и специализирующаяся на исследованиях и разработке проектов в сфере систем безопасности для умного дома и интернет вещей.

Delo.ua сообщало, что украинский AI-стартап Reface сообщил о сокращении своей команды на треть. Решение о сокращении 60 работников было принято для оптимизации бизнеса и достижения прибыльности в 2025 году.

Добавим, компания Luxoft, которая входит в пятерку крупнейших в Украине, отказалась от employer branding и сократила часть занимавшейся этим команды .