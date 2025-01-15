ІТ-компанія SQUAD скорочує 15% команди: в чому причина

ІТ-компанія SQUAD повідомила про скорочення 130 спеціалістів із різних департаментів, що становить 15% української команди. Працівникам запропонують фінансову компенсацію та можливість викупити робочу техніку.

Про це інформує спільнота програмістів DOU.

Про скорочення штату та компенсації

У компанії повідомили, що рішення зумовлене потребою адаптації до поточних реалій бізнесу та стратегічних планів на 2025 рік.

Скорочення торкнулося 130 фахівців із різних департаментів. Перед ухваленням цього рішення було проведено детальний аналіз альтернатив, включаючи оптимізацію витрат: скорочення бюджету на утримання офісів у Києві та Львові, закриття локацій в Ужгороді та перегляд пакету бенефітів.

У компанії наголосили, що прагнуть забезпечити максимально м’який перехід для працівників, які залишають команду.

Їм буде виплачено компенсацію у розмірі трьох місячних зарплат, продовжено медичне страхування до кінця першого кварталу, надано кар’єрні консультації та можливість викупити робочу техніку.

Про компанію

SQUAD — українська продуктова ІТ-компанія, яка володіє власним R&D центром і спеціалізується на дослідженнях та розробці проєктів у сфері систем безпеки для розумного дому та інтернету речей.

Delo.ua повідомляло, що український AI-стартап Reface повідомив про скорочення своєї команди на третину. Рішення про скорочення 60 працівників було ухвалено для оптимізації бізнесу й досягнення прибутковості у 2025 році.

Додамо, компанія Luxoft, яка входить до пʼятірки найбільших в Україні, відмовилася від employer branding і скоротила частину команди, яка цим займалась.