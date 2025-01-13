Українська IT-компанія відкрила офіс в Індії

Одна з найбільших українських ІТ-компаній з розробки програмного забезпечення та ІТ-аутсорсингу N-iX відкрила офісі в індійському місті Бенгалуру.

Про це йдеться на сайті компанії.

За словами генерального операційного директора N-iX Павла Дещинського, відкриття нового центру в Індії дозволить розширити сервісні можливості компанії.

Зазначається, що новий центр розробки N-iX використовуватиме стратегічні переваги країни — це порівняно нижчі витрати та сприятливий часовий пояс.

Також повідомляється, що центр "легко інтегрується" з уже наявними в Європі та Америці. Офіс в Індії очолить Суман Прабху, який з 2005-го працював у американський IT-корпорації Cognizant Technology Solutions, з яких останні п’ять – на посаді керівника із впровадження цифрових проєктів

Бенгалуру вважається одним з найбільших ІТ-хабів світу, де працює 1,5 млн айтівців

"Незрівнянний пул талантів та інноваційне середовище міста привабили кількох світових ІТ-гігантів, серед яких Microsoft, Google, Apple, IBM, Amazon, Oracle, Cisco та SAP, що робить його ідеальним місцем для розміщення хабу N-iX в Індії", — зауважив Прабху.

В N-iX розповіли виданню AIN.UA, що до кінця 2025 року в індійський центр хочуть найняти 50 спеціалістів, і стільки ж у наступному році. Наразі шукають досвідчених інженерів даних, архітекторів, DevOps-фахівців.

ДОВІДКА:

N-iX — українська ІТ-компанія, заснована у Львові у 2002 році. Має понад 2 000 спеціалістів у 25 країнах Європи та Америки.

N-iX пропонує експертні рішення у сфері хмарних технологій, аналізу даних, вбудованого програмного забезпечення, інтернету речей, штучного інтелекту, машинного навчання та інших технологічних галузях. Є резидентом "Дія.City".

Навесні минулого року N-iX розширили свою діяльність на румунський ринок та відкрила офіс у Бухаресті. Компанія планує найняти понад 100 ІТ-спеціалістів упродовж двох років.