Украинская IT-компания открыла офис в Индии

Одна из крупнейших украинских ІТ-компаний по разработке программного обеспечения и ІТ-аутсорсинга N-iX открыла офис в индийском городе Бенгалуру.

Об этом сообщается на сайте компании.

По словам генерального операционного директора N-iX Павла Дещинского, открытие нового центра в Индии позволит расширить сервисные возможности компании.

Отмечается, что новый центр разработки N-iX будет использовать стратегические преимущества страны — сравнительно более низкие расходы и благоприятный часовой пояс.

Также сообщается, что центр "легко интегрируется" с уже имеющимися в Европе и Америке. Офис в Индии возглавит Суман Прабху, с 2005-го работавший в американской IT-корпорации Cognizant Technology Solutions, из которых последние пять – в должности руководителя по внедрению цифровых проектов

Бенгалуру считается одним из крупнейших ІТ-хабов мира, где работает 1,5 млн айтовцев

"Бессравненный пул талантов и инновационная среда города привлекли нескольких мировых ІТ-гигантов, среди которых Microsoft, Google, Apple, IBM, Amazon, Oracle, Cisco и SAP, что делает его идеальным местом для размещения хаба N-iX в Индии", — отметил он. Пробху.

В N-iX рассказали изданию AIN.UA, что до конца 2025 года в индийский центр хотят нанять 50 специалистов и столько же в следующем году. Сейчас ищут опытных инженеров данных, архитекторов, DevOps-специалистов.

СПРАВКА:

N-iX – украинская ІТ-компания, основанная во Львове в 2002 году. Имеет более 2000 специалистов в 25 странах Европы и Америки.

N-iX предлагает экспертные решения в области облачных технологий, анализа данных, встроенного программного обеспечения, интернет вещей, искусственного интеллекта, машинного обучения и других технологических отраслях. Является резидентом "Дія.City".

Весной прошлого года N-iX расширила свою деятельность на румынский рынок и открыла офис в Бухаресте. Компания планирует нанять более 100 ИТ-специалистов в течение двух лет.