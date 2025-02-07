Технологічний гігант Workday звільняє 1750 співробітників по всьому світу: в чому причина

Workday, технологічний гігант, що продає програмне забезпечення для управління персоналом, звільняє близько 1750 співробітників. У компанії вважають, що штучний інтелект може стати рушійною силою її розвитку.

Про це повідомляє Washington Post.

Звільнення торкнуться 8,5% персоналу Workday у всьому світі. За словами генерального директора технологічного гіганта Карла Ешенбаха, компанія надаватиме пріоритет інвестиціям в інновації, таким як ШІ та розробка платформ. Він закликав співробітників працювати з дому і повідомив, що звільненим у Сполучених Штатах буде запропоновано мінімальну оплату за 12 тижнів відповідно до їх посад.

У компанії заявили, що має намір продовжити найм у "ключових стратегічних областях" протягом усього фінансового року і планує залишити деякі офісні приміщення.

Скорочення у Workday не є винятком у сфері технологічного сектору в останні роки. Керівники великих компаній, включаючи Amazon, Google, Meta та Intel, також вдалися до скорочення персоналу.

Що відомо про Workday?

Американська компанія Workday — постачальник програмного забезпечення для управління фінансами (на основі хмари), управління людським капіталом та студентських інформаційних систем. Була заснована в 2005 році і має ринкову капіталізацію 73 млрд доларів США. Її загальний дохід за третій квартал 2024 року склав 2,16 млрд доларів, що на 15,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у січні ІТ-компанія SQUAD повідомила про скорочення 130 спеціалістів із різних департаментів, що становить 15% української команди. Працівникам запропонують фінансову компенсацію та можливість викупити робочу техніку.