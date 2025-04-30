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Тимофей Милованов раскрыл секреты собственного финансового успеха

Тимофей Милованов
Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики

Президент Киевской школы экономики, ассоциированный профессор экономики Питтсбургского университета, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, как ему удается приумножать собственные средства.

Секретами финансового успеха Тимофей Милованов поделился в интервью изданию Delo.ua.

Как экономить и приумножать средства

Движение к финансовому успеху Тимофея Милованова начиналось с того, что он откладывал и инвестировал по 5-10% от своей ежемесячной зарплаты.

Со временем, начав получать более высокую зарплату, он направлял дополнительные средства не на улучшение собственного уровня жизни, а экономил и инвестировал.

"На самом деле, я жил очень просто. Например, я арендовал довольно маленький дом как для американских профессоров, самый маленький, какой мог найти. Преподавая в Питтсбурге, снимал небольшую квартиру-студио, хотя был профессором. В то же время мои коллеги-профессора позволяли себе большие дома. Спал просто на матрасе на полу. Себя я ограничивал, экономя средства", — рассказывает собеседник издания.

По его словам, до полномасштабной войны 40-50% своего дохода он откладывал. Логика таких действий очень проста. Если рынок ценных бумаг ежегодно растет на 7%, то за десять лет вы можете удвоить свои сбережения. К примеру, если вы откладываете 30% своего годового дохода (понятно, что не все могут себе это позволить, но хотя бы 5 — 10% стоит пробовать откладывать), то за три года вы отложите свою годовую зарплату. А через 10 лет отложите три годовых зарплаты. Плюс за 10 лет сумма удвоится за счет процентов. Таким образом, за 10 лет вы сможете иметь накопления в размере шести годовых зарплат. А за 20 лет у вас будет накопления на сумму около 18 годовых зарплат.

Условно говоря, если вы в течение 20 лет будете откладывать ежемесячно треть зарплаты и инвестировать эти средства под 7-8% годовых, то за этот период накопите сумму в размере двадцатилетней зарплаты. И это дает вам совсем другое чувство качества жизни, убежден Тимофей Милованов.

"Я всегда жил гораздо скромнее, чем большинство людей в моей профессии. На самом деле я жил бедно. Но многие люди по-другому делают: кто-то покупает "модные" телефоны, кто-то ездит в дорогие отпуска. Это тоже важно. Но, думаю, люди очень сильно недооценивают кумулятивный эффект долгосрочных сбережений и инвестирования в растущие активы", — уверен собеседник Delo.ua.

Более подробно о том, как живет, зарабатывает и приумножает свои средства президент Киевской школы экономики, — читайте в полной версии интервью Тимофея Милованова для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк