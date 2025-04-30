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Тимофій Милованов розкрив секрети власного фінансового успіху

Тимофій Милованов
Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки

Президент Київської школи економіки, асоційований професор економіки Піттсбурзького університету, екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов розказав про те, як йому вдається примножувати власні кошти.

Секретами фінансового успіху Тимофій Милованов поділився в інтерв’ю виданню Delo.ua.

Як заощаджувати і примножувати кошти

Рух до фінансового успіху Тимофія Милованова починався з того, що він відкладав та інвестував по 5 — 10% від своєї щомісячної зарплати.

З часом, почавши отримувати вищу зарплату, він спрямовував додаткові кошти не на покращення власного рівня життя, а заощаджував та інвестував.

"Насправді, я жив дуже просто. Наприклад, я орендував досить маленький будинок як для американських професорів, найменший, який міг знайти. Викладаючи в Піттсбургу, знімав невеличку квартиру-студіо, хоча був професором. В той же час мої колеги-професори дозволяли собі великі будинки. Спав просто на матрасі на підлозі. Себе я обмежував, заощаджуючи кошти", — розказує співрозмовник видання.

За його словами, до повномасштабної війни 40-50% свого доходу він відкладав. Логіка таких дій дуже проста. Якщо умовно ринок цінних паперів щороку зростає на 7%, то за десять років ви можете подвоїти свої заощадження. Наприклад, якщо ви відкладаєте 30% свого річного доходу (зрозуміло, що не всі можуть собі це дозволити, але хоча би 5 — 10% варто пробувати відкладати), то за три роки ви відкладете свою річну зарплату. А за 10 років відкладете три річні зарплати. Плюс за 10 років сума подвоїться за рахунок процентів. Таким чином за 10 років ви зможете мати накопичення в розмірі шести річних зарплат. А за 20 років ви матимете накопичення на суму близько 18 річних зарплат.

Умовно кажучи, якщо ви протягом 20 років відкладатимете щомісяця третину зарплати і інвестуватимете ці кошти під 7-8% річних, то за цей період накопичите суму в розмірі двадцятирічної зарплатні. І це дає вам зовсім інше відчуття якості життя, переконаний Тимофій Милованов. 

"Я завжди жив значно скромніше, ніж більшість людей в моїй професії. Насправді я жив бідно. Але багато людей по-іншому роблять: хтось купує "модні" телефони, хтось їздить у дорогі відпустки. Це теж важливо. Але, думаю, люди дуже сильно недооцінюють кумулятивний ефект довгострокових заощаджень та інвестування в зростаючі активи", — упевнений співрозмовник Delo.ua.

Більш докладно про те, як живе, заробляє і примножує свої кошти президент Київської школи економіки,  читайте в повній версії інтерв’ю Тимофія Милованова для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк