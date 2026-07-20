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Точность с высоты 800 метров: Украина запускает в серийное производство новый боеприпас Firefly

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Министерство обороны разработало новый боеприпас Firefly / Минобороны

Министерство обороны Украины завершило испытания и подготовило к серийному производству новый класс управляемых высокоточных боеприпасов под названием Firefly. Снаряд предназначен для сброса с дронов-бомберов на высоте до 800 метров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После сброса с летательного аппарата система самостоятельно рассчитывает траекторию полета и корректирует ее до момента поражения цели. Точность наведения сохраняется в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы.

Характеристики снаряда позволяют поражать блиндажи, укрепления и другие защищенные позиции с безопасного для беспилотника-носителя расстояния. Разработчики завершили тестирование Firefly на основных моделях украинских дронов-бомберов.

Масштабирование выпуска боеприпасов происходит на основании Постановления Кабинета Министров Украины от 13 октября 2025 года №1310. Данный нормативно-правовой акт разрешает Министерству обороны передавать права на использование разработанных технологий частным оборонным предприятиям. Производители и инноваторы оборонного кластера Brave1 могут теперь интегрировать технологические решения Firefly в собственные производственные линии.

За первое полугодие текущего года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 1184 новых образца вооружения и военной техники. Более 90% из этого количества составляют средства украинского производства. В список внесено более 200 образцов различных боеприпасов.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые передал Украине 155-мм артиллерийские снаряды, изготовленные на новом заводе в Унтерлюсе.

Автор:
Татьяна Ковальчук