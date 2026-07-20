Точність з висоти 800 метрів: Україна запускає у серійне виробництво новий боєприпас Firefly

Міністерство оборони України завершило випробування та підготувало до серійного виробництва новий клас керованих високоточних боєприпасів під назвою Firefly. Снаряд призначений для скидання з дронів-бомберів на висоті до 800 метрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Після скидання з літального апарату система самостійно розраховує траєкторію польоту та здійснює її коригування до моменту ураження цілі. Точність наведення зберігається в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби.

Характеристики снаряду дозволяють уражати бліндажі, укріплення та інші захищені позиції з безпечної для безпілотника-носія відстані. Розробники завершили тестування Firefly на основних моделях українських дронів-бомберів.

Масштабування випуску боєприпасів відбувається на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2025 року №1310. Цей нормативно-правовий акт дозволяє Міністерству оборони передавати права на використання розроблених технологій приватним оборонним підприємствам. Виробники та інноватори оборонного кластера Brave1 тепер можуть інтегрувати технологічні рішення Firefly у власні виробничі лінії.

За перше півріччя поточного року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 1 184 нових зразки озброєння та військової техніки. Понад 90% із цієї кількості становлять засоби українського виробництва. До переліку внесено понад 200 зразків різних боєприпасів.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall вперше передав Україні 155-мм артилерійські снаряди, виготовлені на новому заводі в Унтерлюсі.