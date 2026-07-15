Rheinmetall вперше передав Україні 155-мм артилерійські снаряди з нового заводу

Німецький оборонний концерн Rheinmetall вперше передав Україні 155-мм артилерійські снаряди, виготовлені на новому заводі в Унтерлюсі.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що вперше до Збройних сил України постачаються снаряди з нового заводу "Werk Niedersachsen" (завод у Нижній Саксонії в Унтерлюсі).

У Rheinmetall зазначили, що понад половину замовлення вже виконали, а решту боєприпасів і порохових зарядів планують передати до кінця 2026-го.

Перша поставка містить "невелику п'ятизначну кількість снарядів" — тобто понад 10 тисяч, але точний обсяг компанія не розкриває.

Українські військові також отримали новітні снаряди RH1412, що мають велику дальність і високу ефективність. Їх можна використовувати з різними артилерійськими системами калібру 155 мм.

Повідомляється, що до 2030 року Rheinmetall планує випускати майже 1,5 млн 155-мм артилерійських снарядів щороку.

Нагадаємо, Rheinmetall отримав від України контракт на постачання артилерійських боєприпасів великої дальності калібру 155-мм на десятки мільйонів євро.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Раніше керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році.