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Rheinmetall впервые передал Украине 155-мм артиллерийские снаряды с нового завода
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые передал Украине 155 мм артиллерийские снаряды, изготовленные на новом заводе в Унтерлюсе.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что впервые в Вооруженные силы Украины поставляются снаряды с нового завода "Werk Niedersachsen" (завод в Нижней Саксонии в Унтерлюсе).
В Rheinmetall отметили, что более половины заказа уже выполнили, а остальные боеприпасы и пороховые заряды планируют передать до конца 2026-го.
Первая поставка содержит "небольшое пятизначное количество снарядов" - то есть более 10 тысяч, но точный объем компания не раскрывает.
Украинские военные также получили новейшие снаряды RH1412, обладающие большой дальностью и высокой эффективностью. Их можно использовать с разными артиллерийскими системами калибра 155 мм.
Сообщается, что к 2030 году Rheinmetall планирует выпускать около 1,5 млн 155-мм артиллерийских снарядов ежегодно.
Напомним, Rheinmetall получил от Украины контракт на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности калибра 155-мм на десятки миллионов евро.
Производство оружия Rheinmetall в Украине.
В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.
Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.
В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производства в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.
Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.
Ранее руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что завод по производства боеприпасов должно заработать в 2026 году.