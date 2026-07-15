Rheinmetall впервые передал Украине 155-мм артиллерийские снаряды с нового завода

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые передал Украине 155 мм артиллерийские снаряды, изготовленные на новом заводе в Унтерлюсе.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что впервые в Вооруженные силы Украины поставляются снаряды с нового завода "Werk Niedersachsen" (завод в Нижней Саксонии в Унтерлюсе).

В Rheinmetall отметили, что более половины заказа уже выполнили, а остальные боеприпасы и пороховые заряды планируют передать до конца 2026-го.

Первая поставка содержит "небольшое пятизначное количество снарядов" - то есть более 10 тысяч, но точный объем компания не раскрывает.

Украинские военные также получили новейшие снаряды RH1412, обладающие большой дальностью и высокой эффективностью. Их можно использовать с разными артиллерийскими системами калибра 155 мм.

Сообщается, что к 2030 году Rheinmetall планирует выпускать около 1,5 млн 155-мм артиллерийских снарядов ежегодно.

Напомним, Rheinmetall получил от Украины контракт на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности калибра 155-мм на десятки миллионов евро.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производства в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

Ранее руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что завод по производства боеприпасов должно заработать в 2026 году.