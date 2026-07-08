Рекордные заказы не спасают: почему дешевеют оборонные гиганты Европы и США

Европейские страны и США увеличивают военные бюджеты, а оборонные компании сообщают о рекордных портфелях заказов. В то же время, акции части крупнейших производителей оружия в 2026 году потеряли десятки процентов от пиковых значений.

Delo.ua выяснило, почему рост оборонных расходов больше не гарантирует повышения капитализации, какие компании потеряли больше всего и почему инвесторы все больше сомневаются в способности производителей быстро превратить многомиллиардные государственные заказы в выручку, прибыль и свободный денежный поток.

Оборонные акции падают по обе стороны Атлантики

Самая заметная коррекция произошла среди европейских производителей традиционного вооружения. По состоянию на 3 июля акции немецкой Rheinmetall потеряли более 30% с начала года, чешской CSG — около 57%, а немецкого производителя трансмиссий Renk — примерно 14%. Франко-германский производитель танков KNDS из-за нестабильности рынка отложил запланированное размещение акций.

Американский сектор также пережил коррекцию. В марте индекс NYSE Arca Defense, в который входят 34 американские оборонные компании, снизился почти на 8%, в то время как широкий индекс S&P 500 потерял примерно 5%. Падение произошло, несмотря на войну с Ираном, и предложение увеличить оборонный бюджет США до $1,5 трлн в 2027 году.

Однако единого обвала оборонной отрасли не произошло. Часть изготовителей сохранила устойчивые позиции, а спрос на вооружение остается высоким. Рынок скорее начал отделять компании, способные быстро выполнять заказы и поддерживать прибыльность, от производителей, высокие оценки которых уже не соответствуют темпам роста бизнеса.

Выразительнее всего эта переоценка проявилась в динамике нескольких крупных европейских компаний.

Кто потерял больше всего

Главным символом коррекции в Европе стала Rheinmetall. После решения правительства Германии прекратить проблемную программу строительства фрегатов F126 акции компании 24 июня упали на рекордные 18,7%. Это стало крупнейшим однодневным падением котировок Rheinmetall за всю историю торгов.

Германия отказалась от программы из-за длительных задержек и ожидаемого увеличения ее стоимости. Вместо шести фрегатов F126 Берлин решил закупить меньшие корабли Meko A-200 у конкурента Rheinmetall — компании TKMS. Отмена программы также заставила Rheinmetall заморозить планы расширения судостроительного подразделения и создание около тысячи рабочих мест.

Падение стало особенно ощутимым из-за того, что ранее Rheinmetall являлась одним из главных бенефициаров увеличения оборонных бюджетов. Война в Украине и наращивание военных расходов странами НАТО помогли компании резко увеличить продажи, операционную прибыль и портфель заказов.

Еще сильнее с начала 2026 года подешевела чешская Czechoslovak Group (CSG). После выхода на биржу ее акции потеряли около 57%. Инвесторы стали более осторожно оценивать, сможет ли компания поддерживать заявленные темпы роста, наращивать производство и быстро интегрировать приобретенные активы.

Перед IPO владелец CSG Михал Стрнад заявлял о намерении превратить холдинг в крупнейшую оборонную компанию Европы. Выход на биржу должен предоставить компании дополнительные ресурсы для поглощений и дальнейшего расширения в Европе и США.

Проблемы с рыночной оценкой затронули и KNDS — производителя танков Leopard 2, бронетехники и артиллерийских систем Caesar. Компания отложила запланированное размещение акций во Франкфурте и Париже, сославшись на неблагоприятные условия на оборонном рынке.

Первоначально размещение могло обеспечить KNDS оценку примерно в €15 млрд. В то же время немецкие совладельцы компании не соглашались на оценку ниже €12,5 млрд. Падение акций Rheinmetall, CSG и других производителей усложнило проведение IPO на желаемых условиях.

Отсрочка IPO стала еще одним сигналом, что инвесторы больше не готовы оценивать оборонные компании только по размеру их портфелей заказов. KNDS завершила 2025 год с портфелем контрактов на €33,1 млрд, однако это даже не убедило рынок поддержать предложенную акционерами оценку компании.

Оборонные акции стали слишком дорогими

Первая причина падения — чрезвычайно сильный предыдущий рост котировок. После начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские оборонные компании стали одними из основных лидеров фондового рынка.

Инвесторы ожидали, что страны Европы на протяжении многих лет будут наращивать закупки боеприпасов, бронетехники, систем противовоздушной обороны, ракет и военных самолетов.

Однако в марте 2026 года индекс MSCI Europe Aerospace and Defence снизился на 9,2%, продемонстрировав наибольшее месячное падение за пять лет. Reuters связывает коррекцию с фиксацией прибылей, завышенными оценками компаний и сомнениями, какие именно производители станут главными победителями нового цикла перевооружения.

Предыдущая коррекция на европейском рынке наблюдалась еще осенью 2025 года. Тогда корзина оборонных компаний Goldman Sachs снизилась примерно на 24% от пикового значения на фоне ожиданий возможных мирных переговоров по Украине. Акции Rheinmetall, Leonardo, Saab и Thales также отреагировали падением на смену ожиданий инвесторов.

После продолжительного роста значительная часть будущих оборонных заказов уже была заложена в стоимость акций. Поэтому даже хорошие финансовые результаты больше не гарантируют дальнейшего повышения котировок.

Инвесторы ожидают не просто роста выручки, а результатов, превышающих уж очень высокие прогнозы. Отмена контракта, снижение рентабельности или задержка производства в таких условиях могут повлечь за собой непропорционально сильное падение акций.

От увеличения бюджетов до реальных контрактов могут пройти годы

Европейские страны объявляют о масштабном увеличении оборонных расходов. Одним из главных инструментов должна стать программа SAFE, которая предусматривает привлечение €150 млрд для долгосрочного кредитования совместных оборонных закупок.

Украина и ее оборонная промышленность также получили возможность приобщаться к проектам в пределах этой программы на €150 млрд. Однако между политическим решением увеличить оборонный бюджет и появлением реального контракта может пройти несколько лет. Проекты должны пройти согласование правительств и парламентов, тендерные процедуры, проверка стоимости и переговоры с производителями.

Показательным примером стала программа F126 — проект закупки шести крупных многоцелевых фрегатов для Военно-морских сил Германии. Корабли должны были выполнять задачи по противолодочной борьбе, морскому наблюдению, поддержке специальных операций и эвакуации.

В июне 2026 года Министерство обороны Германии прекратило программу из-за значительных задержек, стремительного роста стоимости и рисков дальнейшей реализации. Ожидаемая цена шести F126 достигла около €18 млрд. Берлин планирует приобрести до восьми меньших фрегатов MEKO A-200 DEU.

Отмена F126 показала, что даже всеобщее увеличение оборонных расходов не гарантирует производителям получения конкретных заказов. Государство может пересмотреть программу из-за задержек, удорожаний, технологических проблем или смены военных приоритетов.

Инвесторы также учитывают бюджетные ограничения для отдельных европейских стран. Не все государства могут все равно быстро финансировать перевооружение, даже если политически согласны с необходимостью увеличения военных расходов.

Производственные мощности нельзя увеличить мгновенно

Даже после получения контрактов оборонные компании не могут сразу нарастить выпуск продукции. Строительство новых заводов, закупка оборудования, наем и обучение работников, получение электронных компонентов и сертификация производства требуют значительных инвестиций и времени.

Поэтому рекордные портфели заказов не всегда быстро превращаются в выручку и свободный денежный поток. Немецкий производитель радаров и военной электроники Hensoldt завершил 2025 год с портфелем заказов в €8,83 млрд.

Однако его выручка оказалась несколько ниже ожиданий рынка. Среди проблем компания называла дефицит электронных компонентов и сложности по найму персонала.

Компании вынуждены инвестировать в расширение производства еще до того, как новые мощности начнут приносить прибыль. Это ухудшает краткосрочный денежный поток и может снижать привлекательность акций для инвесторов.

В то же время Европа пытается снизить зависимость от американских производителей и перезапустить собственный оборонно-промышленный комплекс. Однако создание новых производственных цепей и замещение американского вооружения потребуют нескольких лет.

Миллиардные заказы не гарантируют высокой рентабельности

Большой контракт не всегда высокоприбылен для производителя. В долгосрочных оборонных программах компания может столкнуться с ростом стоимости материалов, зарплат и логистики, в то время как цена контракта уже зафиксирована.

Особо заметной эта проблема стала в американском судостроении. Huntington Ingalls Industries в первом квартале 2026 года увеличила выручку до $3,1 млрд, однако ее операционная маржа снизилась с 5,9% до 5%. Себестоимость реализованной продукции выросла на 20% — до $1,74 млрд.

Еще в феврале Huntington Ingalls предупредила, что ожидает получить отрицательный свободный денежный поток в первом квартале. После этого акции компании в течение одного дня упали примерно на 11%, хотя квартальная прибыль превысила ожидания аналитиков.

Lockheed Martin в первом квартале 2026 года получила $18 млрд выручки — примерно столько же, сколько годом ранее. Чистая прибыль сократилась с $1,7 млрд до $1,5 млрд, а свободный денежный поток составил минус $291 млн против положительных $955 млн в первом квартале 2025 года.

Для инвесторов важен не только размер портфеля заказов, но и то, сколько денег останется у компании после финансирования производства, выплаты зарплат и закупки материалов.

Дешевые дроны меняют оборонный рынок

Еще одна причина переоценки традиционных оборонных компаний — изменение структуры современной войны. Боевые действия в Украине и на Ближнем Востоке продемонстрировали эффективность относительно дешевых беспилотников, автономных систем, военного программного обеспечения и средств противодействия дронам.

Поэтому инвесторы пытаются понять, какая часть будущих военных бюджетов достанется традиционным производителям танков, кораблей и самолетов, а какая — младшим технологическим компаниям. Само распространение дешевых дронов Reuters называет одним из факторов пересмотра оценок традиционных оборонных корпораций.

Украина и Германия, в частности, договорились о создании совместного предприятия, которое должно производить дроны с применением технологий искусственного интеллекта. Проект вошел в украинско-германский оборонный пакет на €4 млрд.

Это не значит, что танки, самолеты или корабли перестанут закупать. Однако рынок больше не готов автоматически оценивать всех традиционных производителей как главных победителей нового цикла увеличения оборонных расходов.

На оборонку США оказывает давление политическая неопределенность

Стоимость американских оборонных компаний в значительной степени зависит от решений Конгресса и Белого дома. Объявления о возможном увеличении военного бюджета не гарантируют, что предложенные суммы будут утверждены законодателями или направлены именно на программы крупных корпораций.

Американские оборонные акции в 2026 году не получили обычного длительного толчка даже после обострения войны с Ираном. Рынок заранее заложил в котировки возможную эскалацию, а после начала конфликта часть инвесторов начала фиксировать прибыль.

Кроме того, американская администрация оказывает давление на оборонные компании, требуя направлять больше средств на расширение производства, а не на дивиденды и выкуп собственных акций. Для акционеров это создает риск уменьшения прямых выплат даже при увеличении государственных заказов.

Переоценка после ралли: почему падение акций еще не означает кризис

Падение капитализации не означает, что спрос на продукцию оборонных компаний исчез. Европейские государства продолжают увеличивать военные бюджеты, программа SAFE предусматривает до €150 млрд кредитов, а портфели заказов многих производителей остаются рекордными.

Однако инвесторы больше не оценивают оборонные компании только по размеру будущих военных бюджетов. Рынок обращает внимание, сколько лет понадобится для выполнения контрактов, хватит ли производственных мощностей, какой будет маржа и сможет ли компания генерировать свободный денежный поток.

Поэтому нынешнее падение можно назвать переоценкой после очень сильного ралли. Будут выигрывать не все производители, а прежде всего компании, которые смогут быстро нарастить производство, контролировать затраты и адаптироваться к росту спроса на более дешевые и более технологичные системы.

Напомним, что украинская Swarmer привлекла $17 млн и будет поставлять AI-системы для тысяч боевых дронов.