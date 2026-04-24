Только 5 электротягачей. Почему дальнобойщики не переходят на электрические фуры

Несмотря на стремительный рост электромобилей в Украине, сегмент электрических грузовиков остается почти незаметным. В стране зарегистрировано чуть более 5 тысяч электрогрузовиков, что составляет всего 0,26% всего парка коммерческого транспорта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Основу этого сегмента формируют легкие городские фургоны класса N1, которые используются для доставки товаров, курьерских услуг и логистики на короткие дистанции. Самой распространённой моделью стал Renault Kangoo ZE, на который приходится почти половина всех электрогрузовиков в Украине. Также присутствуют Nissan e-NV200, Mercedes-Benz eVito, eSprinter, Peugeot Partner и другие модели.

В более тяжелом сегменте ситуация еще скромнее. Среди грузовиков массой более 3,5 тонн в Украине насчитывается около 200 электромобилей. Значительную часть составляют Ford Transit, Tesla Cybertruck, Iveco Daily и несколько других моделей. Для сравнения, общий парк грузового транспорта в Украине оценивается примерно в 2 миллиона единиц.

Седловых электротягачей на украинских дорогах всего пять. Это преимущественно китайские модели типа SANY и Sinotruk, которые пока остаются скорее экспериментом, чем рыночным трендом.

Эксперты объясняют слабое развитие сегмента простой экономикой. Основные барьеры – высокая цена техники, значительный вес батарей, уменьшающий полезную нагрузку, ограниченный запас хода и отсутствие мощной зарядной инфраструктуры для крупногабаритного транспорта.

Соучредитель Института исследований авторынка Остап Новицкий отмечает, что рынок электрогрузовиков сегодня напоминает рынок легковых электрокаров десятилетней давности: интерес есть, но покупают единицы.

По его словам, даже через 10–20 лет дизельные грузовики могут оставаться доминирующими в дальнобойных перевозках, если не произойдет технологический прорыв в сфере накопления энергии.

В то же время в мире интерес к электрогрузовикам растет. Крупные автопроизводители уже выпускают новые модели, однако их стоимость часто равна цене трех-четырех дизельных тягачей, что сдерживает массовый спрос.

Следовательно, в Украине электрификация коммерческого транспорта пока ограничивается городской логистикой и точечными корпоративными решениями, тогда как тяжелые перевозки остаются по территории дизеля.

Добавим, в феврале украинцы приобрели 880 новых грузовых и специальных автомобилей. Это на 4% превышает показатель февраля прошлого года, однако на 7% меньше, чем в январе текущего года.