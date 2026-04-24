Лише 5 електротягачів. Чому далекобійники не переходять на електричні фури

Попри стрімке зростання кількості електромобілів в Україні, сегмент електричних вантажівок залишається майже непомітним. В країні зареєстровано трохи більше 5 тисяч електровантажівок, що становить лише 0,26% від усього парку комерційного транспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Основу цього сегмента формують легкі міські фургони класу N1, які використовують для доставки товарів, кур’єрських послуг та логістики на короткі дистанції. Найпоширенішою моделлю став Renault Kangoo ZE, на який припадає майже половина всіх електровантажівок в Україні. Також присутні Nissan e-NV200, Mercedes-Benz eVito, eSprinter, Peugeot Partner та інші моделі.

У важчому сегменті ситуація ще скромніша. Серед вантажівок масою понад 3,5 тонни в Україні налічується близько 200 електромобілів. Значну частину становлять Ford Transit, Tesla Cybertruck, Iveco Daily та кілька інших моделей. Для порівняння, загальний парк вантажного транспорту в Україні оцінюється приблизно у 2 мільйони одиниць.

Сідлових електротягачів на українських дорогах лише п’ять. Це переважно китайські моделі на кшталт SANY та Sinotruk, які поки залишаються радше експериментом, ніж ринковим трендом.

Експерти пояснюють слабкий розвиток сегмента простою економікою. Основні бар’єри — висока ціна техніки, значна вага батарей, яка зменшує корисне навантаження, обмежений запас ходу та відсутність потужної зарядної інфраструктури для великогабаритного транспорту.

Співзасновник Інституту досліджень авторинку Остап Новицький зазначає, що ринок електровантажівок сьогодні нагадує ринок легкових електрокарів десятирічної давнини: зацікавлення є, але купують одиниці.

За його словами, навіть через 10–20 років дизельні вантажівки можуть залишатися домінуючими у далекобійних перевезеннях, якщо не відбудеться технологічного прориву у сфері накопичення енергії.

Водночас у світі інтерес до електровантажівок зростає. Великі автовиробники вже випускають нові моделі, однак їхня вартість часто дорівнює ціні трьох-чотирьох дизельних тягачів, що стримує масовий попит.

Отже, в Україні електрифікація комерційного транспорту поки обмежується міською логістикою та точковими корпоративними рішеннями, тоді як важкі перевезення залишаються територією дизеля.

Додамо, у лютому українці придбали 880 нових вантажних та спеціальних автомобілів. Це на 4% перевищує показник лютого минулого року, проте на 7% менше порівняно з січнем поточного року.