Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Лише 5 електротягачів. Чому далекобійники не переходять на електричні фури

Попри стрімке зростання кількості електромобілів в Україні, сегмент електричних вантажівок залишається майже непомітним. В країні зареєстровано трохи більше 5 тисяч електровантажівок, що становить лише 0,26% від усього парку комерційного транспорту.   

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку. 

Основу цього сегмента формують легкі міські фургони класу N1, які використовують для доставки товарів, кур’єрських послуг та логістики на короткі дистанції. Найпоширенішою моделлю став Renault Kangoo ZE, на який припадає майже половина всіх електровантажівок в Україні. Також присутні Nissan e-NV200, Mercedes-Benz eVito, eSprinter, Peugeot Partner та інші моделі.

У важчому сегменті ситуація ще скромніша. Серед вантажівок масою понад 3,5 тонни в Україні налічується близько 200 електромобілів. Значну частину становлять Ford Transit, Tesla Cybertruck, Iveco Daily та кілька інших моделей. Для порівняння, загальний парк вантажного транспорту в Україні оцінюється приблизно у 2 мільйони одиниць.

Сідлових електротягачів на українських дорогах лише п’ять. Це переважно китайські моделі на кшталт SANY та Sinotruk, які поки залишаються радше експериментом, ніж ринковим трендом.

Експерти пояснюють слабкий розвиток сегмента простою економікою. Основні бар’єри — висока ціна техніки, значна вага батарей, яка зменшує корисне навантаження, обмежений запас ходу та відсутність потужної зарядної інфраструктури для великогабаритного транспорту.

Співзасновник Інституту досліджень авторинку Остап Новицький зазначає, що ринок електровантажівок сьогодні нагадує ринок легкових електрокарів десятирічної давнини: зацікавлення є, але купують одиниці.

За його словами, навіть через 10–20 років дизельні вантажівки можуть залишатися домінуючими у далекобійних перевезеннях, якщо не відбудеться технологічного прориву у сфері накопичення енергії.

Водночас у світі інтерес до електровантажівок зростає. Великі автовиробники вже випускають нові моделі, однак їхня вартість часто дорівнює ціні трьох-чотирьох дизельних тягачів, що стримує масовий попит.

Отже, в Україні електрифікація комерційного транспорту поки обмежується міською логістикою та точковими корпоративними рішеннями, тоді як важкі перевезення залишаються територією дизеля.

Додамо, у лютому українці придбали 880 нових вантажних та спеціальних автомобілів. Це на 4% перевищує показник лютого минулого року, проте на 7% менше порівняно з січнем поточного року.

Автор:
Тетяна Гойденко