Топ-10 зернотрейдеров потеряли почти 40 млрд грн дохода: что стоит за падением

Совокупный доход десяти крупнейших зернотрейдеров Украины в 2025 году составил около 180 млрд грн, что на 38,8 млрд грн меньше, чем годом ранее. Несмотря на масштаб оборотов, отрасль одновременно переживает падение доходов и резкое ухудшение финансовых результатов: шесть из десяти компаний завершили год с убытком.

Об этом стало известно Delo.ua из отчетов YouControl.

Топ-10 зернотрейдеров Украины по доходу 2025 года

Причины падения доходов зернотрейдеров

Наибольшее сокращение доходов показали классические международные трейдеры. В частности, ADM Ukraine потеряла 13,7 млрд грн оборота, Cargill – 11,5 млрд грн, CFG Trading – около 6 млрд грн, Bunge – более 5 млрд грн, а Louis Dreyfus Company Ukraine – 4,2 млрд грн.

Ключевая причина падения доходов – сокращение физических объемов экспорта. В сезоне 2024/2025 Украина экспортировала около 40,6 млн тонн зерновых, тогда как в 2025/2026 маркетинговом году объемы снизились примерно на 20–25%, то есть на 6–7 млн тонн.

Для зернотрейдинга это критично: доход формируется прежде всего из-за объема проданного зерна, поэтому уменьшение экспорта напрямую сокращает выручку компаний.

Параллельно с падением объемов резко ухудшилась доходность. Наибольшие убытки в 2025 году зафиксировали "Нибулон" (-1,8 млрд грн) и ADM Ukraine (-1,2 млрд грн).

Это уже следствие другого фактора – низкой маржи. По словам аналитика KSE Агроцентра Павла Мартышева, зернотрейдинг исторически работает с минимальной доходностью, и даже при цене зерна $250 за тонну заработок трейдера может составить около $1 с тонны.

В 2025 году этот эффект усилился: компании потеряли объемы, а остались работать в условиях еще более жесткой конкуренции.

Демпинг великих игроков

На рынок возвращаются мультинациональные игроки группы ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus), активно растут крупные украинские агрохолдинги. В результате сформировалось три уровня конкуренции: глобальные корпорации, крупные локальные игроки и средние и малые трейдеры.

Это давит именно на доходность, а не на доходы. По словам Павла Мартышева, крупные компании могут позволить себе продавать зерно даже с небольшим ущербом, чтобы занять большую долю рынка и удержать клиентов. Дополнительно ситуацию усугубляет структура мотивации: KPI менеджеры часто привязаны к объемам продаж, а не к прибыли.

Кроме конкуренции, на прибыльность влияет рост расходов по всей цепи. По словам Мартышева, фермеры удерживают зерно из-за низких цен и высоких затрат, логистика дорожает из-за риска повышения тарифов "Укрзализныци", а стоимость перевалки в портах выросла до $10–11 за тонну. В то же время мировые цены остаются низкими из-за перепроизводства и конкуренции на глобальном рынке.

В таких условиях, по словам эксперта, трейдер оказывается между высокими внутренними ценами, низким урожаем и низкими мировыми ценами, а также растущими затратами на логистику.

Большие игроки уже изменяют стратегию. Как рассказал Delo.ua директор по торговле "Нибулона" Владимир Славинский, компания делает ставку на диверсификацию рынков и продуктов, повышение эффективности партнеров и развитие международного трейдинга. Речь идет о переходе от классического экспортера украинского зерна к глобальному трейдеру.

На этом фоне исключением стал "Эридон", увеличивший доход до 35,6 млрд грн и возглавивший рынок. Компания выиграла за счет диверсификации: кроме трейдинга она активно работает в аграрной дистрибуции, инвестирует в логистику, переработку и сервисы для фермеров.

В первую неделю апреля в Украине зафиксировано снижение объемов передачи зерновых грузов по железной дороге из-за западных пограничных переходов в страны ЕС.