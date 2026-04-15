Топ-10 зернотрейдерів втратили майже 40 млрд грн доходу: що стоїть за падінням

Сукупний дохід десяти найбільших зернотрейдерів України у 2025 році становив близько 180 млрд грн, що на 38,8 млрд грн менше, ніж роком раніше. Попри масштаб оборотів, галузь одночасно переживає падіння доходів і різке погіршення фінансових результатів: шість із десяти компаній завершили рік зі збитками.

Про це стало відомо Delo.ua зі звітів у YouControl.

Топ-10 зернотрейдерів України за доходом 2025 року

Причини падіння доходів зернотрейдерів

Найбільше скорочення доходів показали класичні міжнародні трейдери. Зокрема, ADM Ukraine втратила 13,7 млрд грн обороту, Cargill — 11,5 млрд грн, CFG Trading — близько 6 млрд грн, Bunge — понад 5 млрд грн, а Louis Dreyfus Company Ukraine — 4,2 млрд грн.

Ключова причина падіння доходів — скорочення фізичних обсягів експорту. У сезоні 2024/2025 Україна експортувала близько 40,6 млн тонн зернових, тоді як у 2025/2026 маркетинговому році обсяги знизилися приблизно на 20–25%, тобто, на 6–7 млн тонн.

Для зернотрейдингу це критично: дохід формується передусім через обсяг проданого зерна, тому зменшення експорту напряму скорочує виручку компаній.

Паралельно з падінням обсягів різко погіршилася прибутковість. Найбільші збитки у 2025 році зафіксували "Нібулон" (-1,8 млрд грн) та ADM Ukraine (-1,2 млрд грн).

Це вже наслідок іншого фактору — низької маржі. За словами аналітика KSE Агроцентру Павла Мартишева, зернотрейдинг історично працює з мінімальною прибутковістю, і навіть при ціні зерна $250 за тонну заробіток трейдера може становити лише близько $1 з тонни.

У 2025 році цей ефект посилився: компанії втратили обсяги, а залишилися працювати в умовах ще жорсткішої конкуренції.

Демпінг великих гравців

На ринок повертаються мультинаціональні гравці групи ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus), водночас активно зростають великі українські агрохолдинги. У результаті сформувалося три рівні конкуренції: глобальні корпорації, великі локальні гравці та середні й малі трейдери.

Це тисне саме на прибутковість, а не на доходи. За словами Павла Мартишева, великі компанії можуть дозволити собі продавати зерно навіть із невеликим збитком, щоб зайняти більшу частку ринку та утримати клієнтів. Додатково ситуацію посилює структура мотивації: KPI менеджерів часто прив’язані до обсягів продажу, а не до прибутку.

Окрім конкуренції, на прибутковість впливає зростання витрат по всьому ланцюгу. За словами Мартишева, фермери утримують зерно через низькі ціни і високі витрати, логістика дорожчає через ризики підвищення тарифів "Укрзалізниці", а вартість перевалки в портах зросла до $10–11 за тонну. Водночас світові ціни залишаються низькими через перевиробництво та конкуренцію на глобальному ринку.

У таких умовах, за словами експерта, трейдер опиняється між високими внутрішніми цінами, низьким врожаєм і низькими світовими цінами, а також зростаючими витратами на логістику.

Великі гравці вже змінюють стратегію. Як розповів Delo.ua директор з торгівлі "Нібулону" Володимир Славінський, компанія робить ставку на диверсифікацію ринків і продуктів, підвищення ефективності партнерів та розвиток міжнародного трейдингу. Йдеться про перехід від класичного експортера українського зерна до глобального трейдера.

На цьому фоні винятком став "Ерідон", який збільшив дохід до 35,6 млрд грн і очолив ринок. Компанія виграла за рахунок диверсифікації: окрім трейдингу, вона активно працює в аграрній дистрибуції, інвестує в логістику, переробку та сервіси для фермерів.

У перший тиждень квітня в Україні зафіксовано зниження обсягів передачі зернових вантажів залізницею через західні прикордонні переходи до країн ЄС.