ТОП-100 — новый выпуск в ноябре: лидеры репутации, крупнейшие налогоплательщики и топ-представители отраслей

В 23-м выпуске журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших", который выйдет 25 ноября 2026 года, мы представим ключевые достижения украинского бизнеса за 2026 год.

Топ-тема: Компании с крупнейшим репутационным капиталом

Репутация является одним из важнейших факторов устойчивости и долгосрочного успеха бизнеса. Именно поэтому Журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших" исследует репутационную составляющую ведущих украинских и международных брендов и представляет рейтинг " Топ-50 компании с крупнейшим репутационным капиталом"

Как мы будем отмечать репутационных лидеров

Победители рейтинга будут определяться на основе комплексной оценки, которая будет состоять из:

онлайн голосование за ведущие украинские бренды, которое стартует на портале delo.ua в сентябре. Количество голосов, полученных компаниями во время онлайн голосования, станет дополнительным фактором определения сведения, публичности бренда и лояльности потребителей.

Голосование будет продолжаться в течение сентября-ноября 2026 года.

оценивание компаний экспертным жюри , которое будет состоять из специалистов по репутационному менеджменту, PR, КСО, HR, GR и IR.

Работа жюри будет продолжаться в течение ноября 2026 года.

Критерии оценки

лояльность потребителей

инвестиции в КСО (благотворительность и помощь силам обороны)

качество бренда работодателя

уровень корпоративных коммуникаций с инвесторами и партнерами

бизнес-государственное партнерство

качество PR и устойчивость к информационным атакам

По итогам оценки будет определено Топ-50 компаний с крупнейшим репутационным капиталом.

Отраслевые лидеры 2025 года

В итоговом выпуске журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших" за 2026 год представляем отраслевых лидеров украинского бизнеса.

Редакция вместе с экспертами будет определять лидеров в следующих областях:

АПК и пищевая промышленность

Энергетика

Нефтегаз

ГМК

Ритейл

Финансы

Military-tech

Food и Non-food ритейл

Фармацевтика

IT

Производство табака и алкогольных напитков

Лидеры отраслей будут определяться на основе анализа открытых данных компаний. Учитываются:

показатели и динамика валового дохода за 6 мес. 2026 года

наличие завершенных или начатых инвестиционных проектов и проектов восстановления

внедрение инноваций в производстве или администрировании бизнеса

выход на новые рынки

увеличение количества работников

Крупнейшие налогоплательщики

В партнерстве с ведущим деловым порталом Delo.ua представляем ретинг "ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины".

В разделе будет представлен общий рейтинг крупнейших налогоплательщиков страны, сформированный на основании анкетных данных, собранных, обработанных и проанализированных редакцией Delo.ua.

Также в выпуске

В "ТОП-100" №23 также запланированы кейсы компаний-победительниц рейтингов и интервью с их топ-менеджментом. Деловое сообщество заинтересуют также исследования и тематические обзоры - редакция проанализирует украинские и зарубежные практики управления репутацией и актуальные инструменты защиты бизнес репутации. В выпуске вы также найдете отраслевую аналитику - обзоры по итогам работы рынков за 2026 год, а также экспертные колонки по состоянию и перспективам развития экономики Украины . Мы расскажем, с какой экономикой Украина завершает 2026 год и какими в следующем году будут:

ВВП Украины,

дефицит бюджета,

курс гривны к доллару США и евро,

инфляция,

ключевая ставка НБУ и стоимость кредитов,

макроэкономическая помощь от стран-партнеров

Как присоединиться к проекту

Предоставить редакции данные о деятельности компании для участия в проектах Компании с крупнейшим репутационным капиталом, Отраслевые лидеры и Крупнейшие налогоплательщики можно заполнив Анкету участника .

Анкету можно получить:

в редакции, обратившись по адресу [email protected] ,

заполнив форму по ссылке в одном из выбранных ретингов , как и будут опубликованы на портале Delo.ua в начале сентября.

обратившись к менеджерам коммерческого отдела по адресу [email protected]

Просим подавать анкетные данные компаний-участников до 31 сентября!

Бумажную версию журнала можно получить на GET Business Festival 25 ноября 2026 года. Результаты рейтингов и ключевые материалы также будут опубликованы на delo.ua.

По вопросам размещения материалов и партнерства обращайтесь по адресу [email protected]