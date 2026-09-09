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ТОП-100 — новый выпуск в ноябре: лидеры репутации, крупнейшие налогоплательщики и топ-представители отраслей
В 23-м выпуске журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших", который выйдет 25 ноября 2026 года, мы представим ключевые достижения украинского бизнеса за 2026 год.
Топ-тема: Компании с крупнейшим репутационным капиталом
Репутация является одним из важнейших факторов устойчивости и долгосрочного успеха бизнеса. Именно поэтому Журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших" исследует репутационную составляющую ведущих украинских и международных брендов и представляет рейтинг " Топ-50 компании с крупнейшим репутационным капиталом"
Как мы будем отмечать репутационных лидеров
Победители рейтинга будут определяться на основе комплексной оценки, которая будет состоять из:
- онлайн голосование за ведущие украинские бренды, которое стартует на портале delo.ua в сентябре. Количество голосов, полученных компаниями во время онлайн голосования, станет дополнительным фактором определения сведения, публичности бренда и лояльности потребителей.
Голосование будет продолжаться в течение сентября-ноября 2026 года.
- оценивание компаний экспертным жюри , которое будет состоять из специалистов по репутационному менеджменту, PR, КСО, HR, GR и IR.
Работа жюри будет продолжаться в течение ноября 2026 года.
Критерии оценки
- лояльность потребителей
- инвестиции в КСО (благотворительность и помощь силам обороны)
- качество бренда работодателя
- уровень корпоративных коммуникаций с инвесторами и партнерами
- бизнес-государственное партнерство
- качество PR и устойчивость к информационным атакам
По итогам оценки будет определено Топ-50 компаний с крупнейшим репутационным капиталом.
Отраслевые лидеры 2025 года
В итоговом выпуске журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших" за 2026 год представляем отраслевых лидеров украинского бизнеса.
Редакция вместе с экспертами будет определять лидеров в следующих областях:
- АПК и пищевая промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз
- ГМК
- Ритейл
- Финансы
- Military-tech
- Food и Non-food ритейл
- Фармацевтика
- IT
- Производство табака и алкогольных напитков
Лидеры отраслей будут определяться на основе анализа открытых данных компаний. Учитываются:
- показатели и динамика валового дохода за 6 мес. 2026 года
- наличие завершенных или начатых инвестиционных проектов и проектов восстановления
- внедрение инноваций в производстве или администрировании бизнеса
- выход на новые рынки
- увеличение количества работников
Крупнейшие налогоплательщики
В партнерстве с ведущим деловым порталом Delo.ua представляем ретинг "ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины".
В разделе будет представлен общий рейтинг крупнейших налогоплательщиков страны, сформированный на основании анкетных данных, собранных, обработанных и проанализированных редакцией Delo.ua.
Также в выпуске
В "ТОП-100" №23 также запланированы кейсы компаний-победительниц рейтингов и интервью с их топ-менеджментом. Деловое сообщество заинтересуют также исследования и тематические обзоры - редакция проанализирует украинские и зарубежные практики управления репутацией и актуальные инструменты защиты бизнес репутации. В выпуске вы также найдете отраслевую аналитику - обзоры по итогам работы рынков за 2026 год, а также экспертные колонки по состоянию и перспективам развития экономики Украины . Мы расскажем, с какой экономикой Украина завершает 2026 год и какими в следующем году будут:
- ВВП Украины,
- дефицит бюджета,
- курс гривны к доллару США и евро,
- инфляция,
- ключевая ставка НБУ и стоимость кредитов,
- макроэкономическая помощь от стран-партнеров
Как присоединиться к проекту
Предоставить редакции данные о деятельности компании для участия в проектах Компании с крупнейшим репутационным капиталом, Отраслевые лидеры и Крупнейшие налогоплательщики можно заполнив Анкету участника .
Анкету можно получить:
- в редакции, обратившись по адресу [email protected] ,
- заполнив форму по ссылке в одном из выбранных ретингов , как и будут опубликованы на портале Delo.ua в начале сентября.
- обратившись к менеджерам коммерческого отдела по адресу [email protected]
Просим подавать анкетные данные компаний-участников до 31 сентября!
Бумажную версию журнала можно получить на GET Business Festival 25 ноября 2026 года. Результаты рейтингов и ключевые материалы также будут опубликованы на delo.ua.
По вопросам размещения материалов и партнерства обращайтесь по адресу [email protected]