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ТОП-100 — новий випуск у листопаді: лідери репутації, найбільші платники податків та топ-представники галузей
У 23-му випуску журналу “Топ-100. Рейтинги найбільших”, який вийде 25 листопада 2026 року, ми представимо ключові здобутки українського бізнесу за 2026 рік.
Топ-тема: Компанії з найбільшим репутаційним капіталом
Репутація є одним з найбільш важливих факторів стійкості та довгострокового успіху бізнесу. Саме тому Журнал “Топ-100. Рейтинги найбільших” досліджує репутаційну складову провідних українських та міжнародних брендів і представляє рейтинг “ТОП-50 компанії з найбільшим репутаційним капіталом”
Як ми відзначатимемо репутаційних лідерів
Переможці рейтингу будуть визначатися на основі комплексної оцінки яка складатиметься з:
- онлайн голосування за провідні українські бренди, яке стартує на порталі delo.ua у вересні. Кількість голосів, отриманих компаніями під час онлайн голосування стане додатковим фактором визначення відомості, публічності бренду та лояльності споживачів.
Голосування триватиме протягом вересня-листопада 2026 року.
- оцінювання компаній експертним журі, яке складатиметься з фахівців з питань репутаційного менеджменту, PR, КСВ, HR, GR та IR.
Робота журі триватиме впродовж листопада 2026 року.
Критеріі оцінки
- лояльність споживачів
- інвестиції у КСВ (благодійність та допомога силам оборони)
- якість бренду роботодавця
- рівень корпоративних комунікацій з інвесторами та партнерами
- бізнесово-державне партнерство
- якість PR та стійкість до інформаційних атак
За підсумками оцінювання буде визначено Топ-50 компаній з найбільшим репутаційним капіталом.
Галузеві лідери 2025 року
У підсумковому випуску журналу “Топ-100. Рейтинги найбільших” за 2026 рік представляємо галузевих лідерів українського бізнесу.
Редакція разом з експертами визначатиме лідерів у наступних галузях:
- АПК та харчова промисловість
- Енергетика
- Нафтогаз
- ГМК
- Ритейл
- Фінанси
- Military-tech
- Food і Non-food ритейл
- Фармацевтика
- IT
- Виробництво тютюну та алкогольних напоїв
Лідери галузей визначатимуться на підставі аналізу відкритих даних компаній. До уваги братимуться:
- показники та динаміка валового доходу за 6 міс. 2026 року
- наявність завершених або розпочатих інвестиційних проектів та проектів відновлення
- впровадження інновацій у виробництві чи адмініструванні бізнесу
- вихід на нові ринки
- збільшення кількості працівників
Найбільші платники податків
У партнерстві з провідним діловим порталом Delo.ua представляємо ретинг “ТОП-100 найбільших платників податків України”.
У розділі буде представлено загальний рейтинг найбільших платників податків країни, сформований на підставі анкетних даних, зібраних, оброблених та проаналізованих редакцією Delo.ua.
Також у випуску
У "ТОП-100" №23 також заплановані кейси компаній-переможниць рейтингів та інтерв’ю з їх топ-менеджментом. Ділову спільноту зацікавлять також дослідження та тематичні огляди - редакція проаналізує українські та зарубіжних практики управління репутацією та актуальні інструментів захисту бізнес репутації. У випуску ви також знайдете галузеву аналітику - огляди з підсумками роботи ринків за 2026 рік, а також експертні колонки щодо стану та перспектив розвитку економіки України. Ми розкажемо, з якою економікою Україна завершує 2026 рік та якими наступного року будуть:
- ВВП України,
- дефіцит бюджету,
- курс гривні до долара США та євро,
- інфляція,
- ключова ставка НБУ та вартість кредитів,
- макроекономічна допомога від країн-партнерів
Як доєднатися до проекту
Надати редакції дані про діяльність компанії для участі у проектах “Компанії з найбільшим репутаційним капіталом”, “Галузеві лідери” та “Найбільші платники податків” можна заповнивши Анкету учасника.
Анкету можна отримати:
- в редакції, звернувшись за адресою [email protected],
- заповнивши форму за посиланням у одному з обраних ретингів, які будуть опубліковані на порталі Delo.ua на початку вересня.
- звернувшись до менеджерів комерційного відділу на адресу [email protected]
Просимо подавати анкетні дані компаній-учасників до 31 вересня!
Паперову версію журналу можна буде отримати на GET Business Festival 25 листопада 2026 року. Результати рейтингів та ключові матеріали випуску також будуть опубліковані на delo.ua.
З питань розміщення матеріалів та партнерства звертайтеся на адресу [email protected]