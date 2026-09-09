ТОП-100 — новий випуск у листопаді: лідери репутації, найбільші платники податків та топ-представники галузей

У 23-му випуску журналу “Топ-100. Рейтинги найбільших”, який вийде 25 листопада 2026 року, ми представимо ключові здобутки українського бізнесу за 2026 рік.

Топ-тема: Компанії з найбільшим репутаційним капіталом

Репутація є одним з найбільш важливих факторів стійкості та довгострокового успіху бізнесу. Саме тому Журнал “Топ-100. Рейтинги найбільших” досліджує репутаційну складову провідних українських та міжнародних брендів і представляє рейтинг “ТОП-50 компанії з найбільшим репутаційним капіталом”

Як ми відзначатимемо репутаційних лідерів

Переможці рейтингу будуть визначатися на основі комплексної оцінки яка складатиметься з:

онлайн голосування за провідні українські бренди, яке стартує на порталі delo.ua у вересні. Кількість голосів, отриманих компаніями під час онлайн голосування стане додатковим фактором визначення відомості, публічності бренду та лояльності споживачів.

Голосування триватиме протягом вересня-листопада 2026 року.

оцінювання компаній експертним журі , яке складатиметься з фахівців з питань репутаційного менеджменту, PR, КСВ, HR, GR та IR.

Робота журі триватиме впродовж листопада 2026 року.

Критеріі оцінки

лояльність споживачів

інвестиції у КСВ (благодійність та допомога силам оборони)

якість бренду роботодавця

рівень корпоративних комунікацій з інвесторами та партнерами

бізнесово-державне партнерство

якість PR та стійкість до інформаційних атак

За підсумками оцінювання буде визначено Топ-50 компаній з найбільшим репутаційним капіталом.

Г алузеві лідери 2025 року

У підсумковому випуску журналу “Топ-100. Рейтинги найбільших” за 2026 рік представляємо галузевих лідерів українського бізнесу.

Редакція разом з експертами визначатиме лідерів у наступних галузях:

АПК та харчова промисловість

Енергетика

Нафтогаз

ГМК

Ритейл

Фінанси

Military-tech

Food і Non-food ритейл

Фармацевтика

IT

Виробництво тютюну та алкогольних напоїв

Лідери галузей визначатимуться на підставі аналізу відкритих даних компаній. До уваги братимуться:

показники та динаміка валового доходу за 6 міс. 2026 року

наявність завершених або розпочатих інвестиційних проектів та проектів відновлення

впровадження інновацій у виробництві чи адмініструванні бізнесу

вихід на нові ринки

збільшення кількості працівників

Найбільші платники податків

У партнерстві з провідним діловим порталом Delo.ua представляємо ретинг “ТОП-100 найбільших платників податків України”.

У розділі буде представлено загальний рейтинг найбільших платників податків країни, сформований на підставі анкетних даних, зібраних, оброблених та проаналізованих редакцією Delo.ua .

Також у випуску

У "ТОП-100" №23 також заплановані кейси компаній-переможниць рейтингів та інтерв’ю з їх топ-менеджментом. Ділову спільноту зацікавлять також дослідження та тематичні огляди - редакція проаналізує українські та зарубіжних практики управління репутацією та актуальні інструментів захисту бізнес репутації. У випуску ви також знайдете галузеву аналітику - огляди з підсумками роботи ринків за 2026 рік, а також експертні колонки щодо стану та перспектив розвитку економіки України. Ми розкажемо, з якою економікою Україна завершує 2026 рік та якими наступного року будуть:

ВВП України,

дефіцит бюджету,

курс гривні до долара США та євро,

інфляція,

ключова ставка НБУ та вартість кредитів,

макроекономічна допомога від країн-партнерів

Як доєднатися до проекту

Надати редакції дані про діяльність компанії для участі у проектах “Компанії з найбільшим репутаційним капіталом”, “Галузеві лідери” та “Найбільші платники податків” можна заповнивши Анкету учасника.

Анкету можна отримати:

в редакції, звернувшись за адресою [email protected] ,

заповнивши форму за посиланням у одному з обраних ретингів , як і буд уть опубліковані на порталі Delo.ua на початку вересня.

звернувшись до менеджерів комерційного відділу на адресу [email protected]

Просимо подавати анкетні дані компаній-учасників до 31 вересня!

Паперову версію журналу можна буде отримати на GET Business Festival 25 листопада 2026 року. Результати рейтингів та ключові матеріали випуску також будуть опубліковані на delo.ua.

З питань розміщення матеріалів та партнерства звертайтеся на адресу [email protected]