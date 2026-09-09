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ТОП-100 — новий випуск у листопаді: лідери репутації, найбільші платники податків та топ-представники галузей

ТОП-100. Рейтинги найбільших - листопад 2026
ТОП-100. Рейтинги найбільших - листопад 2026

У 23-му випуску журналу “Топ-100. Рейтинги найбільших”, який вийде 25 листопада 2026 року, ми представимо ключові здобутки українського бізнесу за 2026 рік. 

Топ-тема: Компанії з найбільшим репутаційним капіталом

Репутація є одним з найбільш важливих факторів стійкості та довгострокового успіху бізнесу. Саме тому Журнал “Топ-100. Рейтинги найбільших” досліджує репутаційну складову провідних українських та міжнародних брендів і представляє рейтинг ТОП-50 компанії з найбільшим репутаційним капіталом” 

Як ми відзначатимемо репутаційних лідерів 

Переможці рейтингу будуть визначатися на основі комплексної оцінки яка складатиметься з:

  • онлайн голосування за провідні українські бренди, яке стартує на порталі delo.ua у вересні. Кількість голосів, отриманих компаніями під час онлайн голосування стане додатковим фактором визначення відомості, публічності бренду та лояльності споживачів. 

Голосування триватиме протягом вересня-листопада 2026 року. 

  • оцінювання компаній експертним журі, яке складатиметься з фахівців з питань репутаційного менеджменту, PR, КСВ, HR, GR та IR. 

Робота журі триватиме впродовж листопада 2026 року. 

Критеріі оцінки

  • лояльність споживачів
  • інвестиції у КСВ (благодійність та допомога силам оборони) 
  • якість бренду роботодавця
  • рівень корпоративних комунікацій з інвесторами та партнерами 
  • бізнесово-державне партнерство 
  • якість PR та стійкість до інформаційних атак 

За підсумками оцінювання буде визначено Топ-50 компаній з найбільшим репутаційним капіталом. 

Галузеві лідери 2025 року

У підсумковому випуску журналу “Топ-100. Рейтинги найбільших” за 2026 рік представляємо галузевих лідерів українського бізнесу.   

Редакція разом з експертами визначатиме лідерів у наступних галузях:

  • АПК та харчова промисловість 
  • Енергетика
  • Нафтогаз 
  • ГМК
  • Ритейл
  • Фінанси
  • Military-tech
  • Food і Non-food ритейл 
  • Фармацевтика
  • IT
  • Виробництво тютюну та алкогольних напоїв

Лідери галузей визначатимуться на підставі аналізу відкритих даних компаній. До уваги братимуться: 

  • показники та динаміка валового доходу за 6 міс. 2026 року 
  • наявність завершених або розпочатих інвестиційних проектів та проектів відновлення 
  • впровадження інновацій у виробництві чи адмініструванні бізнесу
  • вихід на нові ринки 
  • збільшення кількості працівників   

      Найбільші платники податків   

У партнерстві з провідним діловим порталом Delo.ua представляємо ретинг “ТОП-100 найбільших платників податків України”.

У розділі буде представлено загальний рейтинг найбільших платників податків країни, сформований на підставі анкетних даних, зібраних, оброблених та проаналізованих редакцією Delo.ua.   

Також у випуску

У "ТОП-100" №23 також заплановані кейси компаній-переможниць рейтингів та інтерв’ю з їх топ-менеджментом. Ділову спільноту зацікавлять також дослідження та тематичні огляди - редакція проаналізує українські та зарубіжних практики управління репутацією та актуальні інструментів захисту бізнес репутації. У випуску ви також знайдете галузеву аналітику - огляди з підсумками роботи ринків за 2026 рік, а також експертні колонки щодо стану та перспектив розвитку економіки УкраїниМи розкажемо, з якою економікою Україна завершує 2026 рік та якими наступного року будуть: 

  • ВВП України, 
  • дефіцит бюджету, 
  • курс гривні до долара США та євро,
  • інфляція, 
  • ключова ставка НБУ та вартість кредитів,
  • макроекономічна допомога від країн-партнерів 

Як доєднатися до проекту 

Надати редакції дані про діяльність компанії для участі у проектах “Компанії з найбільшим репутаційним капіталом”, “Галузеві лідери” та “Найбільші платники податків” можна заповнивши Анкету учасника

Анкету можна отримати:

  • в редакції, звернувшись за адресою [email protected]
  • заповнивши форму за посиланням у одному з обраних ретингів, які будуть опубліковані на порталі Delo.ua на початку вересня.
  • звернувшись до менеджерів комерційного відділу на адресу [email protected] 

Просимо подавати анкетні дані компаній-учасників до 31 вересня! 

Паперову версію журналу можна буде отримати на GET Business Festival 25 листопада 2026 року. Результати рейтингів та ключові матеріали випуску також будуть опубліковані на delo.ua.  

З питань розміщення матеріалів та партнерства звертайтеся на адресу [email protected]

Джерела: ТОП 100
Автор:
Юрій Гусєв

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