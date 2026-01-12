ТопФинанс-2026: стартовало голосование за лучшие банки Украины

“Топ-100. Рейтинги крупнейших” начинает онлайн голосование за лучшие банки Украины 2026 года в рамках ежегодного рейтинга “ТопФинанс”.

Проголосовать за любимый банк

В этом году "ТопФинанс", рейтинг ведущих финучреждений страны, будет сконцентрирован на продуктовых предложениях финансового сектора. Банки будут соперничать за паво войти в Топ-5 в следующих номинациях:

Лучшие условия обслуживания МПБ и ФЛП

Лучшие инвестиционные кредиты

Лучшая кредитная линия для бизнеса

Лучшие документарные операции

Лучшее карточное решение для бизнеса

Лучшее карточное решение для населения

Лучшие потребительские кредиты

Лучший онлайн банкинг

Лучшая депозитная линейка

Лучший клиентский сервис

Лидеры банковского рынка будут выбраны в два этапа:

На первом этапе по итогам онлайн голосования аудитории Delo.ua будет сформирован short-list из 10 банков в каждой из представленных номинаций. Онлайн голосование продлится до 31 января.

На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать попавшие в short-list номинаций финучреждения. Оценки экспертного жюри определят ТОП-5 лучших банков в каждом сегменте рынка – эти финучреждения и станут победителями, получив звание "Лидер банковского рынка" по версии журнала "TOP-100: Рейтинги крупнейших" и Delo.ua!

Голосование жюри продлится с 1 по 15 февраля.

В состав экспертного жюри по состоянию на 12.01.26 вошли: