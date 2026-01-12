Запланована подія 2

ТопФинанс-2026: стартовало голосование за лучшие банки Украины

Голосование за лучшие банки начато
Голосование за лучшие банки начато

“Топ-100. Рейтинги крупнейших” начинает онлайн голосование за лучшие банки Украины 2026 года в рамках ежегодного рейтинга “ТопФинанс”.

Проголосовать за любимый банк

В этом году "ТопФинанс", рейтинг ведущих финучреждений страны, будет сконцентрирован на продуктовых предложениях финансового сектора. Банки будут соперничать за паво войти в Топ-5 в следующих номинациях:

  • Лучшие условия обслуживания МПБ и ФЛП
  • Лучшие инвестиционные кредиты
  • Лучшая кредитная линия для бизнеса
  • Лучшие документарные операции
  • Лучшее карточное решение для бизнеса
  • Лучшее карточное решение для населения
  • Лучшие потребительские кредиты
  • Лучший онлайн банкинг
  • Лучшая депозитная линейка
  • Лучший клиентский сервис

Лидеры банковского рынка будут выбраны в два этапа:

  • На первом этапе по итогам онлайн голосования аудитории Delo.ua будет сформирован short-list из 10 банков в каждой из представленных номинаций. Онлайн голосование продлится до 31 января.
  • На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать попавшие в short-list номинаций финучреждения. Оценки экспертного жюри определят ТОП-5 лучших банков в каждом сегменте рынка – эти финучреждения и станут победителями, получив звание "Лидер банковского рынка" по версии журнала "TOP-100: Рейтинги крупнейших" и Delo.ua!

Голосование жюри продлится с 1 по 15 февраля.

В состав экспертного жюри по состоянию на 12.01.26 вошли:

  • Екатерина Рожкова, экс-первая заместитель главы НБУ,
  • Эрик Найман, основатель HUGS'FUND
  • Сергей Мартынчук, генеральный директор Cisco Украина
  • Василий Фурман, член Совета НБУ,
  • Богдан Данилишин, профессор, заведующий кафедрой КНЭУ им. Вадима Гетьмана,
  • Виктор Берлин, президент ЛСОУ
  • Вячеслав Черняховский, Генеральный директор Ассоциации Страховой бизнес,
  • Михаил Кухар, Senior economists in Russian economic Outlook,  