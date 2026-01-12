- Категория
ТопФинанс-2026: стартовало голосование за лучшие банки Украины
“Топ-100. Рейтинги крупнейших” начинает онлайн голосование за лучшие банки Украины 2026 года в рамках ежегодного рейтинга “ТопФинанс”.
В этом году "ТопФинанс", рейтинг ведущих финучреждений страны, будет сконцентрирован на продуктовых предложениях финансового сектора. Банки будут соперничать за паво войти в Топ-5 в следующих номинациях:
- Лучшие условия обслуживания МПБ и ФЛП
- Лучшие инвестиционные кредиты
- Лучшая кредитная линия для бизнеса
- Лучшие документарные операции
- Лучшее карточное решение для бизнеса
- Лучшее карточное решение для населения
- Лучшие потребительские кредиты
- Лучший онлайн банкинг
- Лучшая депозитная линейка
- Лучший клиентский сервис
Лидеры банковского рынка будут выбраны в два этапа:
- На первом этапе по итогам онлайн голосования аудитории Delo.ua будет сформирован short-list из 10 банков в каждой из представленных номинаций. Онлайн голосование продлится до 31 января.
- На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать попавшие в short-list номинаций финучреждения. Оценки экспертного жюри определят ТОП-5 лучших банков в каждом сегменте рынка – эти финучреждения и станут победителями, получив звание "Лидер банковского рынка" по версии журнала "TOP-100: Рейтинги крупнейших" и Delo.ua!
Голосование жюри продлится с 1 по 15 февраля.
В состав экспертного жюри по состоянию на 12.01.26 вошли:
- Екатерина Рожкова, экс-первая заместитель главы НБУ,
- Эрик Найман, основатель HUGS'FUND
- Сергей Мартынчук, генеральный директор Cisco Украина
- Василий Фурман, член Совета НБУ,
- Богдан Данилишин, профессор, заведующий кафедрой КНЭУ им. Вадима Гетьмана,
- Виктор Берлин, президент ЛСОУ
- Вячеслав Черняховский, Генеральный директор Ассоциации Страховой бизнес,
- Михаил Кухар, Senior economists in Russian economic Outlook,