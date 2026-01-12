Запланована подія 2

«ТопФінанс-2026»: стартувало голосування за найкращі банки України

Голосування за найкращі банки розпочато

«Топ-100. Рейтинги найбільших» розпочинає онлайн голосування за найкращі банки України 2026 року у рамках щорічного рейтингу «ТопФінанс».

Проголосувати за улюблений банк

Цього року «ТопФінанс», рейтинг провідних фінустанов країни, буде сконцентрований на продуктових пропозиціях фінансового сектору. Банки будуть змагатися за паво увійти у Топ-5 у наступних номінаціях:

  • Найкращі умови обслуговування МСБ та ФОП 
  • Найкращі інвестиційні кредити
  • Найкраща кредитна лінія для бізнесу 
  • Найкращі документарні операції 
  • Найкраще карткове рішення для бізнесу
  • Найкраще карткове рішення для населення
  • Найкращі споживчі кредити
  • Найкращий онлайн банкінг
  • Найкраща депозитна лінійка 
  • Найкращий клієнтський сервіс

Лідерів банківського ринку буде обрано у два етапи:

  • На першому етапі за підсумками онлайн голосування аудиторії Delo.ua буде сформовано short-list з 10 банків у кожній з представлених номінацій. Онлайн голосування триватиме до 31 січня.
  • На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих банків у кожному сегменті ринку - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер банківського ринку" за версією журналу "TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!

Голосування журі триватиме з 1 по 15 лютого.

До складу експертного журі станом на 12.01.26 року увійшли:

  • Катерина Рожкова, екс-перша заступниця голови НБУ, 
  • Ерік Найман, засновник HUGS'FUND
  • Сергій Мартинчук, генеральний директор Cisco Україна 
  •  Василь Фурман, член Ради НБУ, 
  •  Богдан Данилишин, професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана,
  •  Віктор Берлін, президент ЛСОУ
  •  Вячеслав Черняховський, Генеральний директор Асоціації Страховий бізнес, 
  •  Михайло Кухар, Senior economists in Ukrainian economic Outlook, 