«ТопФінанс-2026»: стартувало голосування за найкращі банки України
«Топ-100. Рейтинги найбільших» розпочинає онлайн голосування за найкращі банки України 2026 року у рамках щорічного рейтингу «ТопФінанс».
Проголосувати за улюблений банк
Цього року «ТопФінанс», рейтинг провідних фінустанов країни, буде сконцентрований на продуктових пропозиціях фінансового сектору. Банки будуть змагатися за паво увійти у Топ-5 у наступних номінаціях:
- Найкращі умови обслуговування МСБ та ФОП
- Найкращі інвестиційні кредити
- Найкраща кредитна лінія для бізнесу
- Найкращі документарні операції
- Найкраще карткове рішення для бізнесу
- Найкраще карткове рішення для населення
- Найкращі споживчі кредити
- Найкращий онлайн банкінг
- Найкраща депозитна лінійка
- Найкращий клієнтський сервіс
Лідерів банківського ринку буде обрано у два етапи:
- На першому етапі за підсумками онлайн голосування аудиторії Delo.ua буде сформовано short-list з 10 банків у кожній з представлених номінацій. Онлайн голосування триватиме до 31 січня.
- На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих банків у кожному сегменті ринку - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер банківського ринку" за версією журналу "TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!
Голосування журі триватиме з 1 по 15 лютого.
До складу експертного журі станом на 12.01.26 року увійшли:
- Катерина Рожкова, екс-перша заступниця голови НБУ,
- Ерік Найман, засновник HUGS'FUND
- Сергій Мартинчук, генеральний директор Cisco Україна
- Василь Фурман, член Ради НБУ,
- Богдан Данилишин, професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана,
- Віктор Берлін, президент ЛСОУ
- Вячеслав Черняховський, Генеральний директор Асоціації Страховий бізнес,
- Михайло Кухар, Senior economists in Ukrainian economic Outlook,