«ТопФінанс-2026»: стартувало голосування за найкращі банки України

«Топ-100. Рейтинги найбільших» розпочинає онлайн голосування за найкращі банки України 2026 року у рамках щорічного рейтингу «ТопФінанс».

Проголосувати за улюблений банк

Цього року «ТопФінанс», рейтинг провідних фінустанов країни, буде сконцентрований на продуктових пропозиціях фінансового сектору. Банки будуть змагатися за паво увійти у Топ-5 у наступних номінаціях:

Найкращі умови обслуговування МСБ та ФОП

Найкращі інвестиційні кредити

Найкраща кредитна лінія для бізнесу

Найкращі документарні операції

Найкраще карткове рішення для бізнесу

Найкраще карткове рішення для населення

Найкращі споживчі кредити

Найкращий онлайн банкінг

Найкраща депозитна лінійка

Найкращий клієнтський сервіс

Лідерів банківського ринку буде обрано у два етапи:

На першому етапі за підсумками онлайн голосування аудиторії Delo.ua буде сформовано short-list з 10 банків у кожній з представлених номінацій. Онлайн голосування триватиме до 31 січня.

На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих банків у кожному сегменті ринку - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер банківського ринку" за версією журналу "TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!

Голосування журі триватиме з 1 по 15 лютого.

До складу експертного журі станом на 12.01.26 року увійшли: