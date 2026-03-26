Топливный кризис изменяет рынок: в ЕС резко выросли продажи подержанных электромобилей

Рост стоимости бензина в Европейском Союзе явился ключевым фактором изменения потребительских приоритетов на автомобильном рынке. Во многих регионах стоимость преодолела психологический предел, что спровоцировало отток покупателей от сегмента двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических моделей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

В период с 23 февраля по 16 марта средняя цена литра топлива выросла на 12%, достигнув отметки 1,84 евро.

"Превышение цены за литр бензина на 2 евро производит незабываемое впечатление на людей", – сказал генеральный директор Aramisauto Ромен Бошер.

На крупнейших онлайн-площадках Европы отмечены существенные изменения в структуре продаж. В Норвегии электромобили официально опередили дизельные модели по популярности на вторичном рынке.

Французский дилер Aramisauto сообщил, что доля электрокаров в общем объеме продаж выросла с 6,5% до 12,7% всего за три недели. В то же время доля бензиновых автомобилей на рынке упала с 34% до 28%, а дизельных — с 14% до 10%.

Платформа Olx также отметила резкий рост клиентских запросов в Португалии на 54%, Франции на 50% и Польше на 39%.

Основным фактором популярности б/у электромобилей является их доступность. Такие авто стоят в среднем на 40% дешевле новых аналогов и доступны для приобретения сразу, тогда как доставки новых моделей часто приходится ждать несколько месяцев.

Дополнительным стимулом для перехода на электротягу стало развитие сервисов сертификации аккумуляторов, что уменьшило риски для покупателей и сделало рынок подержанного транспорта более прозрачным и прогнозируемым.

Напомним, в феврале темпы спроса на аккумуляторные машины опередили падение в других сегментах. В Германии продажи электромобилей подскочили на 27%, а во Франции — на 28%, тогда как сегмент бензиновых и дизельных автомобилей продолжает сокращаться.