Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Паливна криза змінює ринок: в ЄС різко зросли продажі вживаних електромобілів

електромобіль, дівчина
В ЄС різко зросли продажі вживаних електромобілів / Freepik

Зростання вартості бензину в Європейському Союзі стало ключовим чинником зміни споживчих пріоритетів на автомобільному ринку. У багатьох регіонах вартість подолала психологічну межу, що спровокувало відтік покупців від сегмента двигунів внутрішнього згоряння на користь електричних моделей.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

У період з 23 лютого по 16 березня середня ціна літра палива зросла на 12%, досягнувши позначки 1,84 євро.

"Перевищення ціни за літр бензину на 2 євро справляє незабутнє враження на людей", – сказав генеральний директор Aramisauto Ромен Бошер.

На найбільших онлайн-майданчиках Європи зафіксовано суттєві зміни у структурі продажів. У Норвегії електромобілі офіційно випередили дизельні моделі за популярністю на вторинному ринку.

Французький дилер Aramisauto повідомив, що частка електрокарів у загальному обсязі продажів зросла з 6,5% до 12,7% лише за три тижні. Водночас частка бензинових авто на ринку впала з 34% до 28%, а дизельних — з 14% до 10%.

Платформа Olx також відзначила різке зростання клієнтських запитів у Португалії на 54%, у Франції на 50% та у Польщі на 39%.

Основним фактором популярності вживаних електромобілів є їхня доступність. Такі авто коштують у середньому на 40% дешевше за нові аналоги та доступні для придбання одразу, тоді як доставки нових моделей часто доводиться чекати кілька місяців.

Додатковим стимулом для переходу на електротягу став розвиток сервісів сертифікації акумуляторів, що зменшило ризики для покупців і зробило ринок вживаного транспорту більш прозорим і прогнозованим.

Нагадаємо, у лютому темпи попиту на акумуляторні автівки випередили падіння в інших сегментах. У Німеччині продажі електромобілів підскочили на 27%, а у Франції — на 28%, тоді як сегмент бензинових та дизельних авто продовжує скорочуватися.

Автор:
Тетяна Ковальчук