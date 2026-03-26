Паливна криза змінює ринок: в ЄС різко зросли продажі вживаних електромобілів

Зростання вартості бензину в Європейському Союзі стало ключовим чинником зміни споживчих пріоритетів на автомобільному ринку. У багатьох регіонах вартість подолала психологічну межу, що спровокувало відтік покупців від сегмента двигунів внутрішнього згоряння на користь електричних моделей.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

У період з 23 лютого по 16 березня середня ціна літра палива зросла на 12%, досягнувши позначки 1,84 євро.

"Перевищення ціни за літр бензину на 2 євро справляє незабутнє враження на людей", – сказав генеральний директор Aramisauto Ромен Бошер.

На найбільших онлайн-майданчиках Європи зафіксовано суттєві зміни у структурі продажів. У Норвегії електромобілі офіційно випередили дизельні моделі за популярністю на вторинному ринку.

Французький дилер Aramisauto повідомив, що частка електрокарів у загальному обсязі продажів зросла з 6,5% до 12,7% лише за три тижні. Водночас частка бензинових авто на ринку впала з 34% до 28%, а дизельних — з 14% до 10%.

Платформа Olx також відзначила різке зростання клієнтських запитів у Португалії на 54%, у Франції на 50% та у Польщі на 39%.

Основним фактором популярності вживаних електромобілів є їхня доступність. Такі авто коштують у середньому на 40% дешевше за нові аналоги та доступні для придбання одразу, тоді як доставки нових моделей часто доводиться чекати кілька місяців.

Додатковим стимулом для переходу на електротягу став розвиток сервісів сертифікації акумуляторів, що зменшило ризики для покупців і зробило ринок вживаного транспорту більш прозорим і прогнозованим.

Нагадаємо, у лютому темпи попиту на акумуляторні автівки випередили падіння в інших сегментах. У Німеччині продажі електромобілів підскочили на 27%, а у Франції — на 28%, тоді як сегмент бензинових та дизельних авто продовжує скорочуватися.