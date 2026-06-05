Топливный рынок выходит из тени и наращивает уплату налогов: бюджет получил 4,7 млрд грн акциза

За первые четыре месяца года поступления в государственный бюджет от акциза из производимого в Украине горючего составили 4,7 млрд грн, что составило 103,1% от запланированного уровня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

"Топливный рынок постепенно выходит из тени. И это уже видно не только по результатам проверок, но и по цифрам поступлений в бюджет. За четыре месяца года акциз из производимого горючего превысил плановые показатели – поступило 4,7 млрд грн (103,1% плана)", – рассказала она во время Petroleum Ukraine Warsaw.

За январь-апрель текущего года производители горючего уплатили 6,1 млрд грн НДС. Также фиксируется рост налоговой отдачи по сетям АЗС:

в 2024 году показатель составил 0,95; в 2025 году достиг 1,06;

в 2026 году за неполные пять месяцев зафиксирован уровень 1,07.

"Обстрелы энергетических объектов, повреждение предприятий, изменение логистических маршрутов, сокращение экономической активности в отдельных регионах – все это влияет на потребление горючего и поступление в бюджет", – пояснила Карнаух.

Значительное внимание ГНС уделяет борьбе с теневыми схемами и уклонению от уплаты налогов, в частности, оптовому сегменту. Из-за роста объемов поставок горючего в Украину в 2026 году автоматические системы управления рисками выявили увеличение потенциально рисковых операций. Это явилось основанием для проведения дополнительных проверок правильности декларирования.

Налоговая контролирует процесс декларирования прибыли. Инспекторы фиксируют случаи, когда компании показывают низкие денежные результаты, но продолжают инвестировать в развитие. Также служба анализирует факты продажи горючего по ценам ниже стоимости его закупки или доставки, чтобы прекратить оборот нелегального импорта и "темных нефтепродуктов".

"Наш подход неизменен: открытый диалог с добросовестным бизнесом и принципиальная позиция по отношению к тем, кто пытается работать за счет теневых схем", - подчеркнула глава ГНСУ.

Напомним, налоговая внедряет новые методы во взаимодействии с налогоплательщиками. Для помощи в своевременном выявлении и исправлении возможных ошибок ГНС направила предпринимателям более 40 тысяч информационных сообщений.