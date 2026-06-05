Паливний ринок виходить із тіні та нарощує сплату податків: бюджет отримав 4,7 млрд грн акцизу

За перші чотири місяці року надходження до державного бюджету від акцизу з виробленого в Україні пального становили 4,7 млрд грн, що склало 103,1% від запланованого рівня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

"Паливний ринок поступово виходить із тіні. І це вже видно не лише за результатами перевірок, а й за цифрами надходжень до бюджету. За чотири місяці року акциз з виробленого пального перевищив планові показники – надійшло 4,7 млрд грн (103,1% плану)", – розповіла вона під час Petroleum Ukraine Warsaw’26.

За січень – квітень поточного року виробники пального сплатили 6,1 млрд грн ПДВ. Також фіксується зростання податкової віддачі по мережах АЗС:

у 2024 році показник становив 0,95; у 2025 році досяг 1,06;

у 2026 році за неповні п’ять місяців зафіксовано рівень 1,07.

"Обстріли енергетичних об'єктів, пошкодження підприємств, зміна логістичних маршрутів, скорочення економічної активності в окремих регіонах – усе це впливає на споживання пального та надходження до бюджету", – пояснила Карнаух.

Значну увагу ДПС приділяє боротьбі з тіньовими схемами та ухиленню від сплати податків, зокрема гуртовому сегменту. Через зростання обсягів постачання пального в Україну у 2026 році автоматичні системи управління ризиками виявили збільшення потенційно ризикових операцій. Це стало підставою для проведення додаткових перевірок правильності декларування.

Податкова контролює процес декларування прибутку. Інспектори фіксують випадки, коли підприємства показують низькі фінансові результати, але продовжують інвестувати в розвиток. Також служба аналізує факти продажу пального за цінами, які є нижчими за вартість його закупівлі чи доставки, щоб припинити обіг нелегального імпорту та "темних нафтопродуктів".

"Наш підхід незмінний: відкритий діалог із сумлінним бізнесом і принципова позиція щодо тих, хто намагається працювати за рахунок тіньових схем", – наголосила очільниця ДПСУ.

Нагадаємо, податкова впроваджує нові методи у взаємодії з платниками податків. Для допомоги у своєчасному виявленні та виправленні можливих помилок ДПС надіслала підприємцям понад 40 тисяч інформаційних повідомлень.