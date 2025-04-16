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Топменеджер Lego Майкл Халби погиб из-за несчастного случая

Майкл Халби
Майкл Халби погиб из-за несчастного случая. Фото: nypost.com

Вице-президент материнской компании Lego Kirkbi Майкл Халби скончался из-за несчастного случая во время катания на лыжах. Мужчина вылетел на трассу и получил травму. несовместимую с жизнью. Ему было 64 года.

Об этом   сообщает   The New York Post.

Халби катался на лыжах в регионе швейцарского Вербье в Альпах и упал на трассе.

Мужчину доставили самолетом в больницу, но он скончался от внутреннего кровотечения.

Что известно о Майкле Халби

Майкл Халби был членом совета директоров датской компании по управлению инвестициями владельцев The Lego Group семьи Кристиансен с 2020 года – Kirkbi. В 2022 году его избрали вице-президентом.

"Он быстро стал надежным партнером главы Томаса Кирка Кристиансена, чья семья владеет большинством Lego Group", — пишет издание.

Напомним, 10 апреля в авиакатастрофе вертолета в Нью-Йорке погиб руководитель испанского подразделения компании Siemens Агустин Эскобар с женой и тремя детьми.

Автор:
Светлана Манько