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Топменеджер Lego Майкл Халби погиб из-за несчастного случая
Вице-президент материнской компании Lego Kirkbi Майкл Халби скончался из-за несчастного случая во время катания на лыжах. Мужчина вылетел на трассу и получил травму. несовместимую с жизнью. Ему было 64 года.
Об этом сообщает The New York Post.
Халби катался на лыжах в регионе швейцарского Вербье в Альпах и упал на трассе.
Мужчину доставили самолетом в больницу, но он скончался от внутреннего кровотечения.
Что известно о Майкле Халби
Майкл Халби был членом совета директоров датской компании по управлению инвестициями владельцев The Lego Group семьи Кристиансен с 2020 года – Kirkbi. В 2022 году его избрали вице-президентом.
"Он быстро стал надежным партнером главы Томаса Кирка Кристиансена, чья семья владеет большинством Lego Group", — пишет издание.
Напомним, 10 апреля в авиакатастрофе вертолета в Нью-Йорке погиб руководитель испанского подразделения компании Siemens Агустин Эскобар с женой и тремя детьми.