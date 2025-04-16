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Топменеджер Lego Майкл Халбі загинув через нещасний випадок
Віцепрезидент материнської компанії Lego Kirkbi Майкл Халбі помер через нещасний випадок під час катання на лижах. Чоловік вилетів на трасу й отримав травму. несумісну з життям. Йому було 64 роки.
Про це повідомляє The New York Post.
Зазначається, що Халбі катався на лижах у регіоні швейцарського Вербʼє в Альпах та впав на трасі.
Чоловіка доставили літаком у лікарню, але він помер від внутрішньої кровотечі.
Що відомо про Майкла Халбі
Майкл Халбі був членом ради директорів данської компанії з управління інвестиціями власників The Lego Group сімʼї Крістіансен з 2020 року - Kirkbi. У 2022 році його обрали її віцепрезидентом.
"Він швидко став надійним партнером голови Томаса Кірка Крістіансена, чия сім'я володіє більшістю Lego Group", - пише видання.
Нагадаємо, 10 квітня в авіакатастрофі гелікоптера в Нью-Йорку загинув керівник іспанського підрозділу компанії Siemens Агустін Ескобар із дружиною та трьома дітьми.