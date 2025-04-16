Топменеджер Lego Майкл Халбі загинув через нещасний випадок

Віцепрезидент материнської компанії Lego Kirkbi Майкл Халбі помер через нещасний випадок під час катання на лижах. Чоловік вилетів на трасу й отримав травму. несумісну з життям. Йому було 64 роки.

Про це повідомляє The New York Post.

Зазначається, що Халбі катався на лижах у регіоні швейцарського Вербʼє в Альпах та впав на трасі.

Чоловіка доставили літаком у лікарню, але він помер від внутрішньої кровотечі.

Що відомо про Майкла Халбі

Майкл Халбі був членом ради директорів данської компанії з управління інвестиціями власників The Lego Group сімʼї Крістіансен з 2020 року - Kirkbi. У 2022 році його обрали її віцепрезидентом.

"Він швидко став надійним партнером голови Томаса Кірка Крістіансена, чия сім'я володіє більшістю Lego Group", - пише видання.

Нагадаємо, 10 квітня в авіакатастрофі гелікоптера в Нью-Йорку загинув керівник іспанського підрозділу компанії Siemens Агустін Ескобар із дружиною та трьома дітьми.