Торги на разминирование агроземель: когда состоятся первые аукционы в 2025 году

Центр гуманитарного разминирования (ЦГР) объявил тендеры на приобретение услуг по разминированию сельскохозяйственных земель в соответствии с поданными в этом году заявками. Первые три аукциона пройдут в системе Prozorro в первой половине марта.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что известно об аукционах

По результатам аукционов будут определены окончательные предложения и победители, с которыми ЦГР подпишет контракты на разминирование.

Отмечается, что украинские фермеры подали более ста заявок на участие в программе компенсаций. В ближайшие две недели будут определены победители, которые будут заниматься разминированием более 470 гектаров земли в Харьковской и Николаевской областях.

Ожидаемая стоимость очистки 472,4 га составит 28,1 миллиона гривен. Торги пройдут по классическому английскому аукциону в три раунда на снижение стартовой цены.

Стоимость разминирования одного гектара зависит от уровня загрязнения земли. Например, на наибольшей, заявленной на разминирование, площади в Харьковской области, что составляет 392,1 га, обнаружены оставленные боеприпасы. Стоимость очистки таких территорий будет ниже по сравнению с участками, где обнаружены мины или боеприпасы, что не разорвались.

О разминировании сельскохозяйственных земель

Программа компенсации расходов на разминирование сельскохозяйственных земель начала действовать в сентябре прошлого года. Государство покрывает 100% стоимости разминирования земель, еще планирующих очистить, и 80% стоимости работ, проведенных с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

В бюджете на текущий год для этой программы предусмотрено 1 млрд грн.

За время действия программы было заключено 47 соглашений на разминирование более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По состоянию на февраль операторы завершили очистку участков в пределах 6 соглашений общей площадью более 668,3 гектара.

Напомним, Минэкономики увеличивает поддержку инноваций, направленных на гуманитарное разминирование и запускает соответствующую платформу. Основные направления ее деятельности были представлены на сессии, посвященной применению инновационных технологий в сфере гуманитарного разминирования.

Минобороны работает над обеспечением равных возможностей в доступе к работе в сфере противоминной деятельности. Более трети специалистов противоминной деятельности в Украине составляют женщины.