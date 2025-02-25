Торги на розмінування агроземель: коли відбудуться перші аукціони в 2025 році

Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) оголосив тендери на придбання послуг з розмінування сільськогосподарських земель відповідно до поданих цього року заявок. Перші три аукціони відбудуться в системі Prozorro в першій половині березня.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що відомо про аукціони

За результатами аукціонів будуть визначені остаточні цінові пропозиції та переможці, з якими ЦГР підпише контракти на розмінування.

Зазначається, що українські фермери подали вже більше ста заявок на участь у програмі компенсацій. Протягом найближчих двох тижнів будуть визначені переможці, які займатимуться розмінуванням понад 470 гектарів землі в Харківській та Миколаївській областях.

Очікувана вартість очищення 472,4 гектара складе 28,1 мільйона гривень. Торги відбуватимуться за класичним англійським аукціоном у три раунди на зниження стартової ціни.

"Вартість розмінування одного гектара залежить від рівня забруднення землі. Наприклад, на найбільшій, заявленій на розмінування, площі в Харківській області, що становить 392,1 га, виявлено залишені боєприпаси. Вартість очищення таких територій буде нижчою порівняно з ділянками, де виявлені міни або ж боєприпаси, що не вибухнули, – сказав директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Про розмінування сільськогосподарських земель

Програма компенсації витрат на розмінування сільськогосподарських земель почала діяти у вересні минулого року. Держава покриває 100% вартості розмінування земель, які ще планують очистити, та 80% вартості робіт, проведених з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року.

У бюджеті на поточний рік для цієї програми передбачено 1 млрд грн.

За час дії програми було укладено 47 угод на розмінування понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Станом на лютий операторами було завершено очищення ділянок в межах 6 угод загальною площею понад 668,3 гектара.

Нагадаємо, Мінекономіки збільшує підтримку інновацій, спрямованих на гуманітарне розмінування, та запускає відповідну платформу. Основні напрями її діяльності були представлені під час сесії, присвяченої застосуванню інноваційних технологій у сфері гуманітарного розмінування.

Додамо, Міноборони працює над забезпеченням рівних можливостей у доступі до роботи у сфері протимінної діяльності. Понад третина фахівців протимінної діяльності в Україні складають жінки.