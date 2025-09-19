Торговая война продолжается: Китай впервые с 1990-х годов отказался от импорта американской сои

Китай как крупнейший мировой импортер сои впервые с 1990-х годов не закупил ни одного груза соевых бобов из США с начала экспортного сезона. Эти данные свидетельствуют о том, что Пекин снова использует сельскохозяйственную продукцию как рычаг влияния в торговом споре с Вашингтоном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства США, в этом маркенговом году Китай не забронировал американскую сою, что является беспрецедентным шагом. В прошлом году Соединенные Штаты обеспечивали пятую часть всего китайского соевого импорта, стоимость которого превысила $12 млрд.

По словам Ивен Пэй, аналитика по вопросам сельского хозяйства консалтинговой компании Trivium China, "подход Китая к сое похож на его подход к редкоземельным элементам, поскольку он отражает годы тщательного планирования действий со времен последней торговой войны". Она добавила, что "покупатели реагируют не только на высокие тарифы, остающиеся на американскую сою, но и на чрезвычайно высокую степень неопределенности относительно краткосрочных перспектив этих тарифов".

Эта стратегия оказывает влияние на американских производителей. Фермеры, собравшие большой урожай, сталкиваются с падением цен. Они призывают администрацию Дональда Трампа к отмене тарифов, которые для американской сои в Китае составляют более 20%.

С другой стороны, китайские импортеры не испытывают напряжения, поскольку заранее снабдили себя соей из Бразилии. По предварительным данным, они закупили достаточное количество грузов, чтобы покрыть свои потребности до начала 2026 года, что откладывает любую срочность возобновления поставок из США.

Ранее сообщалось, что новый закон об экспорте сои и рапса, которым введены 10% пошлины, противоречит соглашениям с Европейским Союзом и ограничивает права украинских производителей.