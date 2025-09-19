Запланована подія 2

Торговельна війна триває: Китай вперше з 1990-х років відмовився від імпорту американської сої

соя, мішок, ложка
Китай відмовився від американської сої. / Freepik

Китай, як найбільший світовий імпортер сої, вперше з 1990-х років не закупив жодного вантажу соєвих бобів зі США з початку експортного сезону. Ці дані свідчать, що Пекін знову використовує сільськогосподарську продукцію як важіль впливу у торговельній суперечці з Вашингтоном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Згідно з офіційними даними Міністерства сільського господарства США у цьому маркенговому році Китай не забронював американську сою, що є безпрецедентним кроком. Минулого року Сполучені Штати забезпечували п'яту частину всього китайського соєвого імпорту, вартість якого перевищила $12 млрд.

За словами Івен Пей, аналітика з питань сільського господарства консалтингової компанії Trivium China, "підхід Китаю до сої схожий на його підхід до рідкоземельних елементів, оскільки він відображає роки ретельного планування дій з часів останньої торговельної війни". Вона додала, що "покупці реагують не лише на високі тарифи, що залишаються на американську сою, але й на надзвичайно високий ступінь невизначеності щодо короткострокових перспектив цих тарифів".

Ця стратегія впливає на американських виробників. Фермери, які зібрали великий урожай, стикаються з падінням цін. Вони закликають адміністрацію Дональда Трампа до скасування тарифів, які для американської сої в Китаї становлять понад 20%.

З іншого боку, китайські імпортери не відчувають напруги, оскільки заздалегідь забезпечили себе соєю з Бразилії. За попередніми даними, вони закупили достатньо вантажів, щоб покрити свої потреби до початку 2026 року, що відкладає будь-яку терміновість відновлення постачання зі США.

Раніше повідомлялося, що новий закон про експорт сої та ріпаку, яким запроваджено 10% мито, суперечить угодам з Європейським Союзом та обмежує права українських виробників.

Автор:
Тетяна Ковальчук