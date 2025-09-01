Торговля с Узбекистаном: таможенники объяснили разногласия в данных статистики

Украинский импорт из Узбекистана, который составил 32,0 млн. долларов США, значительно превышает "зеркальный" экспорт Узбекистана в Украину — 16,5 млн. долларов США. Разница составляет 15,5 млн долларов США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Отмечается, что такая разница имеет вполне логические объяснения и не свидетельствует о нарушении.

Реэкспорт товаров через третьи страны

Основной причиной расхождения данных по направлению товародвижения Узбекистан – Украина является реэкспорт товаров.

Значительная часть украинского импорта из Узбекистана действительно являются товарами узбекского происхождения, попавших в Украину после экспорта в другие страны. Этот реэкспорт увеличил украинский статистический импорт на 10,2 млн. долларов США. В частности:

Из стран ЕС - на 6,5 млн долларов США .

. Из Турции - на 3,2 млн долларов США .

. Из Грузии - на 0,4 млн долларов США .

Для Узбекистана эти товары в статистике были учтены как экспорт в страны первого назначения, а не в Украину.

В то же время, в статистике Узбекистана учтен реэкспорт товаров происхождением из других стран на 116 тыс. долларов, в том числе реэкспорта товаров китайского происхождения на сумму 90 тыс. долларов США. В статистическом импорте Украины эти поставки учтены как импорт из стран, из которых происходят эти товары.

Корректировка статистической стоимости товаров

Другой существенной причиной разногласий является корректировка статистической стоимости товаров как при экспорте из Узбекистана, так и в Украину при импорте.

В Узбекистане статистическая стоимость товаров при экспорте определяется как приведенная таможенная стоимость товара на условиях поставки DAP – пункт пропуска на границе Узбекистана.

Статистическая стоимость товаров при импорте в Украину определяется как приведенная таможенная стоимость товара на условиях поставки CIF/DAP – пункта пропуска на границе Украины.

Таким образом, расходы по доставке товаров от таможенной границы Узбекистана в таможенную границу Украины должны включаться только в статистическую стоимость импорта товаров в Украину.

Всего в статистическую стоимость импорта Украины включено 2,2 миллиона долларов США в результате корректировки стоимости товаров узбекского происхождения, которые отправлены в Украину из Узбекистана. По данным Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, по аналогичным причинам в статистический экспорт не включены расходы на сумму 601 тысячу долларов США.

По поставкам товаров на сумму 191 тыс. долларов США (0,6% украинского импорта из Узбекистана) Государственной таможенной службой Украины и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан проводится углубленная проверка правильности декларирования таможенной стоимости.

Методологические причины

Часть разногласий обусловлена стандартными методологическими особенностями, характерными для любых внешнеторговых операций:

"Переходные поставки" , когда экспорт фиксируется в одном отчетном периоде, а соответствующий импорт - в следующем.

, когда экспорт фиксируется в одном отчетном периоде, а соответствующий импорт - в следующем. Различные курсы валют используются для пересчета стоимости товаров в национальную валюту (узбекский сумм и украинская гривна). Например: при пересчете стоимости товара в 100 евро мы получим 104,85 доллара США для Узбекистана и 104,77 доллара США для Украины.

