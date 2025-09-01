Торгівля з Узбекистаном: митники пояснили розбіжності в даних статистики

Український імпорт з Узбекистану, який склав 32,0 млн доларів США, значно перевищує "дзеркальний" експорт Узбекистану в Україну — 16,5 млн доларів США. Розбіжність становить 15,5 млн доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Зазначається, що така різниця має цілком логічні пояснення і не свідчить про порушення.

Реекспорт товарів через треті країни

Основною причиною розбіжності у даних за напрямком руху товарів Узбекистан – Україна є реекспорт товарів.

Значна частина українського імпорту з Узбекистану насправді є товарами узбецького походження, що потрапили в Україну після експорту в інші країни. Цей реекспорт збільшив український статистичний імпорт на 10,2 млн доларів США. Зокрема:

З країн ЄС — на 6,5 млн доларів США .

. З Туреччини — на 3,2 млн доларів США .

. З Грузії — на 0,4 млн доларів США.

Для Узбекистану ці товари в статистиці були враховані як експорт в країни першого призначення, а не в Україну.

Водночас, у статистиці Узбекистану враховано реекспорт товарів походженням з інших країн на 116 тис. доларів, у тому числі реекспорту товарів китайського походження на суму 90 тис. доларів США. В статистичному імпорті України ці поставки враховані як імпорт з країн, з яких походять ці товари.

Коригування статистичної вартості товарів

Іншою суттєвою причиною розбіжностей є коригування статистичної вартості товарів, як при експорті з Узбекистану, так і в Україні при імпорті.

В Узбекистані статистична вартість товарів при експорті визначається як приведена митна вартість товару на умовах поставки DAP – пункт пропуску на кордоні Узбекистану.

Статистична вартість товарів при імпорті в Україну визначається як приведена митна вартість товару на умовах поставки CIF/DAP – пункт пропуску на кордоні України.

Таким чином, витрати з доставки товарів від митного кордону Узбекистану до митного кордону України повинні включатись тільки до статистичної вартості імпорту товарів в Україні.

Всього до статистичної вартості імпорту України включено 2,2 мільйони доларів США внаслідок коригування вартості товарів узбецького походження, які відправлені до України з Узбекистану. За даними Державного митного комітету Республіки Узбекистан, з аналогічних причин до статистичного експорту не включено витрати на суму 601 тисяча доларів США.

За поставками товарів на суму 191 тис. доларів США (0,6% українського імпорту з Узбекистану) Державною митною службою України й Державним митним комітетом Республіки Узбекистан наразі проводиться поглиблена перевірка правильності декларування митної вартості.

Методологічні причини

Частина розбіжностей обумовлена стандартними методологічними особливостями, характерними для будь-яких зовнішньоторговельних операцій:

"Перехідні поставки" , коли експорт фіксується в одному звітному періоді, а відповідний імпорт — у наступному.

, коли експорт фіксується в одному звітному періоді, а відповідний імпорт — у наступному. Різні курси валют, що використовуються для перерахунку вартості товарів у національну валюту (узбецький сум та українська гривня). Для прикладу: при перерахунку вартості товару в 100 євро ми отримаємо 104,85 долара США для Узбекистану та 104,77 долара США для України.

