Товарооборот Украины за восемь месяцев 2026 года вырос до $92,9 млрд: экспортируемых и ввозимых

В январе-августе 2026 года общий товарооборот Украины достиг 92,9 млрд долларов. За этот период в страну импортировали продукции почти на 66,3 млрд долларов, тогда как показатель экспорта превысил 26,6 млрд долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Облагаемый импорт составил 46,8 млрд долларов, что составляет 71% от общего объема ввезенных товаров. Налоговая нагрузка на один килограмм налогооблагаемого импорта за первые восемь месяцев года равнялась 0,60 доллара.

Ключевые торговые партнеры и структура операций

Основными поставщиками товаров в Украину стали Китай (более 19,6 млрд долларов), Польша (почти 6,3 млрд долларов) и Германия (почти 4,4 млрд долларов).

В то же время наибольшие объемы украинской продукции экспортировали в:

Польши - более чем на 3,2 млрд долларов;

Турции — почти на 2,1 млрд долларов;

Германии — более чем на 1,7 млрд долларов.

Более 73% в структуре импорта пришлось на три категории: машины, оборудование и транспорт (свыше 29,9 млрд долларов; уплачено почти 168,1 млрд грн таможенных платежей), топливно-энергетические товары (свыше 9,5 млрд долларов; обеспечили 197 млрд грн поступлений) и продукция химической промышленности (свыше 4,9 млрд грн);

Основу украинского экспорта составили продовольственные товары (более 15,4 млрд долларов), металлы и изделия из них (около 2,7 млрд долларов), а также машины, оборудование и транспорт (около 2,4 млрд долларов). Таможенное оформление экспорта товаров с вывозной пошлиной принесло в государственный бюджет почти 1,1 млрд. грн.

Напомним, за январь-июль 2026 года товарооборот Украины достиг $82 млрд. Тогда импорт более чем вдвое превышал объемы экспорта, составив 58,1 млрд долларов против 24,1 млрд долларов соответственно.