Товарообіг України за вісім місяців 2026 року зріс до $92,9 млрд: що експортували та ввозили

Протягом січня–серпня 2026 року загальний товарообіг України сягнув 92,9 млрд доларів. За цей період до країни імпортували продукції на майже 66,3 млрд доларів, тоді як показник експорту перевищив 26,6 млрд доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Державної митної служби України.

Оподаткований імпорт становив 46,8 млрд доларів, що складає 71% від загального обсягу завезених товарів. Податкове навантаження на один кілограм оподаткованого імпорту за перші вісім місяців року дорівнювало 0,60 долара.

Ключові торговельні партнери та структура операцій

Основними постачальниками товарів до України стали Китай (понад 19,6 млрд доларів), Польща (майже 6,3 млрд доларів) та Німеччина (майже 4,4 млрд доларів).

Водночас найбільші обсяги української продукції експортували до:

Польщі — на понад 3,2 млрд доларів;

Туреччини — на майже 2,1 млрд доларів;

Німеччини — на понад 1,7 млрд доларів.

Понад 73% у структурі імпорту припало на три категорії: машини, устаткування і транспорт (понад 29,9 млрд доларів; сплачено майже 168,1 млрд грн митних платежів), паливно-енергетичні товари (понад 9,5 млрд доларів; забезпечили 197 млрд грн надходжень) та продукція хімічної промисловості (понад 9 млрд доларів; сплачено майже 74,9 млрд грн).

Основу українського експорту склали продовольчі товари (понад 15,4 млрд доларів), метали та вироби з них (майже 2,7 млрд доларів), а також машини, устаткування і транспорт (майже 2,4 млрд доларів). Митне оформлення експорту товарів із вивізним митом принесло до державного бюджету майже 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, за січень–липень 2026 року товарообіг України сягнув $82 млрд. Тоді імпорт більш ніж удвічі перевищував обсяги експорту, склавши 58,1 млрд доларів проти 24,1 млрд доларів відповідно.