Трамп готовит ослабление тарифов на сталь и алюминий из-за кризиса цен

Президент США Дональд Трамп планирует сократить часть таможенных пошлин на сталь и алюминий, чтобы облегчить доступность товаров для американцев и восстановить рейтинги перед промежуточными выборами в ноябре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Financial Times.

Предыдущие тарифы на металлы и бытовую технику повысили цены для потребителей и вызвали негативную политическую реакцию.

Прошлым летом Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия до 50% и расширил список товаров, на которые они распространяются, включая стиральные машины и духовки. Теперь администрация пересматривает этот список: планируется исключить отдельные товары, остановить расширение списка и вместо этого начать более целенаправленные расследования национальной безопасности конкретных продуктов.

Торговые представители считают, что высокие тарифы наносят вред потребителям, повышая цены на обычные товары — от форм для пирогов до банок для продуктов. В то же время тарифы вызвали политическое возмущение: даже часть союзников Трампа в Палате представителей выступила против пошлин на товары из Канады, хотя президент должен ветировать законопроект.

Эксперты отмечают, что американцы фактически платят за тарифы сами, подрывая экономические доводы администрации. Нынешний шаг также упрощает сложный процесс лоббирования в Вашингтоне, возникший после введения пошлин, когда американские компании могли потребовать включения иностранных поставщиков в список тарифов под предлогом национальной безопасности.

Ослабление тарифов, вероятно, выгодно не только американским потребителям, но и ключевым торговым партнерам США, включая Канаду, Мексику, Великобританию и страны ЕС.

Напомним, Палата представителей США проголосовала за отмену пошлин на канадские товары, введенные президентом Дональдом Трампом.