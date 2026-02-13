Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,30

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп готує послаблення тарифів на сталь і алюміній через кризу цін

Дональд Трамп
Трамп оголосив про запуск програми "Trump Accounts". / Вікіпедія

Президент США Дональд Трамп планує скоротити частину мит на сталь та алюміній, щоб полегшити доступність товарів для американців і відновити рейтинги перед проміжними виборами у листопаді. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Financial Times. 

Попередні тарифи на метали та побутову техніку підвищили ціни для споживачів і викликали політичну негативну реакцію.

Минулого літа Трамп запровадив мита на імпорт сталі та алюмінію до 50% і розширив список товарів, на які вони поширюються, включно з пральними машинами та духовками. Наразі адміністрація переглядає цей список: планується виключити окремі товари, зупинити розширення списку і замість цього розпочати більш цілеспрямовані розслідування щодо національної безпеки конкретних продуктів.

Торговельні представники вважають, що високі тарифи шкодять споживачам, підвищуючи ціни на повсякденні товари — від форм для пирогів до банок для продуктів. Водночас тарифи викликали політичне обурення: навіть частина союзників Трампа у Палаті представників виступила проти мит на товари з Канади, хоча президент очікувано має накласти вето на законопроект.

Експерти відзначають, що американці фактично платять за тарифи самі, підриваючи економічні аргументи адміністрації. Нинішній крок також спрощує складний процес лобіювання у Вашингтоні, який виник після запровадження мит, коли американські компанії могли вимагати включення іноземних постачальників до списку тарифів під приводом національної безпеки.

Послаблення тарифів, ймовірно, вигідне не лише американським споживачам, а й ключовим торговельним партнерам США, включно з Канадою, Мексикою, Великою Британією та країнами ЄС.

Нагадаємо, Палата представників США проголосувала за скасування мит на канадські товари, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Автор:
Тетяна Гойденко