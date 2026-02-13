Трамп готує послаблення тарифів на сталь і алюміній через кризу цін

Президент США Дональд Трамп планує скоротити частину мит на сталь та алюміній, щоб полегшити доступність товарів для американців і відновити рейтинги перед проміжними виборами у листопаді.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Financial Times.

Попередні тарифи на метали та побутову техніку підвищили ціни для споживачів і викликали політичну негативну реакцію.

Минулого літа Трамп запровадив мита на імпорт сталі та алюмінію до 50% і розширив список товарів, на які вони поширюються, включно з пральними машинами та духовками. Наразі адміністрація переглядає цей список: планується виключити окремі товари, зупинити розширення списку і замість цього розпочати більш цілеспрямовані розслідування щодо національної безпеки конкретних продуктів.

Торговельні представники вважають, що високі тарифи шкодять споживачам, підвищуючи ціни на повсякденні товари — від форм для пирогів до банок для продуктів. Водночас тарифи викликали політичне обурення: навіть частина союзників Трампа у Палаті представників виступила проти мит на товари з Канади, хоча президент очікувано має накласти вето на законопроект.

Експерти відзначають, що американці фактично платять за тарифи самі, підриваючи економічні аргументи адміністрації. Нинішній крок також спрощує складний процес лобіювання у Вашингтоні, який виник після запровадження мит, коли американські компанії могли вимагати включення іноземних постачальників до списку тарифів під приводом національної безпеки.

Послаблення тарифів, ймовірно, вигідне не лише американським споживачам, а й ключовим торговельним партнерам США, включно з Канадою, Мексикою, Великою Британією та країнами ЄС.

Нагадаємо, Палата представників США проголосувала за скасування мит на канадські товари, запроваджених президентом Дональдом Трампом.