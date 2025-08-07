Трамп планирует ввести 100% тариф на микросхемы и полупроводники: кого коснутся новые правила

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести 100% пошлины на импортные полупроводники и микросхемы стоимостью в десятки миллиардов долларов. Он дал понять, что не будет взимать пошлины с компаний, которые обязуются наладить производство этой продукции в Соединенных Штатах. Это вызвало негодование среди торговых партнеров и компаний по всему миру.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Рolitico.

"Ми введемо тариф у розмірі близько 100 відсотків на мікросхеми та напівпровідники. Якщо ви взяли на себе зобов'язання збудувати або перебуваєте в процесі будівництва, як багато хто, то тариф не стягується. Якщо з якоїсь причини ви кажете, що будуєте, але не будуєте, ми повертаємось і підсумовуємо ці суми, вони підсумовуються, і ми виставимо вам рахунок пізніше. Вам доведеться платити", - заявив Трамп на мероприятии в Белом доме, где генеральный директор Apple Тим Кук объявил о планах увеличить инвестиции компании в США на 100 миллиардов долларов.

В 2024 году США импортировали полупроводников на сумму свыше 60 млрд долларов, в том числе из Азии на сумму свыше 50 млрд долларов. Ведущими поставщиками являются Тайвань, Малайзия, Вьетнам, Европейский Союз, Таиланд, Южная Корея , КНР и Япония . Из США Китай экспортировал в США микросхемы на сумму около $2 миллиардов , а Тайвань — на около $ 12 миллиардов.

В рамках недавнего торгового соглашения с Трампом ЕС добился обязательства ввести пошлину на полупроводники только в размере 15%. Южная Корея и Япония также достигли аналогичного обязательства.

Правительство Тайваня в комментариях, поданных в Министерство торговли, настоятельно призвало администрацию Трампа не вводить пошлины на свои чипы, предупредив, что это "увеличит издержки производства" для широкого круга американских компаний, использующих полупроводники, и "уменьшит готовность тайваньских предприятий инвестировать в Соединенные Штаты".

Заявление Трампа стало результатом расследования, начатого министром торговли Говардом Лютником 1 апреля в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года. Этот закон дает президенту право ограничивать импорт, что представляет угрозу национальной безопасности.

