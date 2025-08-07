Трамп планує запровадити 100% тариф на мікросхеми та напівпровідники: кого торкнуться нові правила

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 100% мита на імпортні напівпровідники та мікросхеми, вартістю в десятки мільярдів доларів. Він дав зрозуміти, що не стягуватиме мита з компаній, які зобов'язуються налагодити виробництво цієї продукції у Сполучених Штатах. Це викликало хвилю обурення серед торгових партнерів та компаній по всьому світу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Рolitico.

"Ми введемо тариф у розмірі близько 100 відсотків на мікросхеми та напівпровідники. Якщо ви взяли на себе зобов'язання збудувати або перебуваєте в процесі будівництва, як багато хто, то тариф не стягується. Якщо з якоїсь причини ви кажете, що будуєте, але не будуєте, ми повертаємось і підсумовуємо ці суми, вони підсумовуються, і ми виставимо вам рахунок пізніше. Вам доведеться платити", - заявив Трамп на заході в Білому домі, де генеральний директор Apple Тім Кук оголосив про плани збільшити інвестиції компанії в США на 100 мільярдів доларів.

У 2024 році США імпортували напівпровідників на суму понад 60 млрд доларів, у тому числі з Азії на суму понад 50 млрд. доларів. Провідними постачальниками є Тайвань, Малайзія, В'єтнам, Європейський Союз, Таїланд, Південна Корея, КНР та Японія. Зокрема Китай експортував у США мікросхеми на суму близько $2 мільярдів, а Тайвань —на близько $12 мільярдів.

У рамках нещодавньої торгової угоди з Трампом ЄС домігся зобов'язання запровадити мито на напівпровідники лише у розмірі 15%. Південна Корея і Японія також досягли аналогічного зобов'язання.

Уряд Тайваню в коментарях, поданих до Міністерства торгівлі, настійно закликав адміністрацію Трампа не вводити мита на свої чіпи, попередивши, що це "збільшить витрати виробництва" для широкого кола американських компаній, які використовують напівпровідники, і "зменшить готовність тайванських підприємств інвестувати в Сполучені Штати".

Заява Трампа стала результатом розслідування, започаткованого міністром торгівлі Говардом Лютником 1 квітня відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року. Цей закон надає президенту право обмежувати імпорт, що становить загрозу національній безпеці.

