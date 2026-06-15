Трамп объявил ультиматум Франции и грозит 100% пошлиной на вино и шампанское

Президент США Дональд Трамп предупредил, что введет 100% тарифы на французские вина и шампанское, если Париж не упразднит свой цифровой налог на американских технологических гигантов.

Как пишет Delo.ua, об этом он заявил в интервью The New York Post.

По словам Трампа, в случае сохранения этого сбора у США просто не останется другого выбора.

Резкое предупреждение было сделано непосредственно уходящему в отставку президенту Франции Эммануэлю Макрону. Трамп потребовал от него полностью отказаться от 3% технологического сбора.

"Я сказал ему не облагать американские компании. Если они это делают, у меня нет выбора, кроме как ввести 100% пошлины на все шампанское и вино из Франции. Все что нужно – убрать этот налог и давления не будет", – заявил Трамп.

Под угрозой оказался американский рынок, на который приходится пятая часть мировых продаж французской винодельческой промышленности, генерирующая более 2 миллиардов долларов ежегодного дохода.

Спор вокруг налога GAFAM

Этот жесткий ультиматум полностью опровергает недавние заявления Елисейского дворца о том, что страны якобы тихо урегулировали давний конфликт по поводу налогообложения компаний из Кремниевой долины.

На прошлой неделе источники в окружении Макрона утверждали, что этот вопрос больше не стоит в повестке дня, однако американская сторона сразу же назвала такую информацию неточной. Теперь жестокое противостояние переносится на саммит G7 в Эвиан-ле-Бен, где лидеры богатейших демократий мира должны устанавливать правила глобальной экономической политики.

Французский цифровой налог, известный как налог GAFAM, действует с 2019 года и взимает 3% местных доходов таких гигантов, как Alphabet, Amazon, Meta и Apple.

Поскольку под налогообложение подпадает валовой доход, а не чистая прибыль, больше всего страдают именно американские корпорации, только за прошлый год уплатившие во французский бюджет около 700 миллионов долларов.

Усиление позиции Вашингтона

Ситуация накалилась после того, как Национальная ассамблея Франции пыталась удвоить этот налог до 6%, хотя правительственные министры в конце концов наложили вето на это решение.

Предыдущий министр экономики Роланд Лескюр ранее предостерег законодателей, что непропорциональные налоговые шаги вызовут аналогичный жесткий ответ со стороны Америки.

Нынешняя угроза Трампа фактически возвращает на стол строгий план 100% тарифов, который торговый представитель США впервые разработал во время расследования 2019 года.

Напомним, в январе Трамп подверг критике французского лидера Эммануэля Макрона за отклонение его приглашения присоединиться к предложенному Совету мира и пригрозил ввести 200% пошлину на шампанское и вина.