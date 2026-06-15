Трамп оголосив ультиматум Франції та погрожує 100% митом на вино і шампанське

Президент США Дональд Трамп попередив, що запровадить 100% тарифи на французькі вина та шампанське, якщо Париж не скасує свій цифровий податок на американських технологічних гігантів.

Як пише Delo.ua, про це він заявив в інтерв’ю The New York Post.

За словами Трампа, у разі збереження цього збору в США просто не залишиться іншого вибору.

Різке попередження було зроблене безпосередньо президенту Франції Еммануелю Макрону, який наразі йде у відставку. Трамп зажадав від нього повністю відмовитися від 3% технологічного збору.

"Я сказав йому не обкладати американські компанії. Якщо вони це роблять, у мене немає вибору, окрім як запровадити 100% мита на все шампанське і вино з Франції. Все, що потрібно – прибрати цей податок, і тиску не буде", – заявив Трамп.

Під загрозою опинився американський ринок, на який припадає п'ята частина світових продажів французької виноробної промисловості, що генерує понад 2 мільярди доларів щорічного доходу.

Суперечка навколо податку GAFAM

Цей жорсткий ультиматум повністю спростовує нещодавні заяви Єлисейського палацу про те, що країни нібито тихо врегулювали давній конфлікт щодо оподаткування компаній із Кремнієвої долини.

Минулого тижня джерела в оточенні Макрона стверджували, що це питання більше не стоїть на порядку денному, проте американська сторона одразу назвала таку інформацію неточною. Тепер запекле протистояння переноситься на саміт G7 в Евіан-ле-Бен, де лідери найбагатших демократій світу мають встановлювати правила глобальної економічної політики.

Французький цифровий податок, відомий як податок GAFAM, діє з 2019 року і стягує 3% з місцевих доходів таких гігантів, як Alphabet, Amazon, Meta та Apple.

Оскільки під оподаткування підпадає валовий дохід, а не чистий прибуток, найбільше страждають саме американські корпорації, які лише за минулий рік сплатили до французького бюджету близько 700 мільйонів доларів.

Посилення позиції Вашингтона

Ситуація загострилася після того, як Національна асамблея Франції намагалася подвоїти цей податок до 6%, хоча урядові міністри зрештою наклали вето на це рішення.

Попередній міністр економіки Роланд Лескюр раніше застерігав законодавців, що непропорційні податкові кроки викличуть аналогічну жорстку відповідь з боку Америки.

Нинішня погроза Трампа фактично повертає на стіл суворий план 100% тарифів, який торговельний представник США вперше розробив ще під час розслідування 2019 року.

Нагадаємо, в січні Трамп розкритикував французького лідера Еммануеля Макрона за відхилення його запрошення приєднатися до запропонованої Ради миру та пригрозив запровадити 200% мито на шампанське та вина.