Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште: разговоры ни к чему не приводят

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште из-за отсутствия прогресса в завершении российско-украинской войны.

Как пишет Delo.ua, это он рассказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

"Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, наши беседы проходят хорошо, но они никуда не приводят", - отметил Трамп.

По его словам, он всегда чувствовал, что Путин хочет забрать всю Украину, а не часть, а США этого не желают.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным. У меня создалось впечатление, что мы не достигнем того, чего должны были достичь. Так что я отменил ее, но мы сделаем это в будущем ", - пояснил Трамп.

Он уверен, что Путин готов двигаться дальше в переговорах.

"Надеюсь, Путин станет разумнее, и Зеленский тоже. Как я всегда говорю, чтобы станцевать танго, нужны двое — увидим, что из этого выйдет. Они ненавидят друг друга, эти два человека искренне ненавидят друг друга. И это делает ситуацию гораздо сложнее, чем она должна быть. Все могло бы решиться намного быстрее", - подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что для того, чтобы научиться пользоваться "томагавками", нужно по меньшей мере шесть месяцев, и единственный способ использовать ракеты - запустить их самостоятельно. Однако Трамп заметил, что США этого не будут делать.

"Украина не использует наши ракеты - она пользуется европейскими. Я не контролирую это. Я контролирую наши ракеты, и мы их не запускаем", - отметил президент США.

О возможной встрече Путина и Трампа

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома писало, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время.

Корреспондент Белого дома Гаррет Хааке со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщил, что подготовку ко встрече глав США и России в Будапеште "приостановили", поскольку Трамп считает, что "обе стороны еще не готовы к переговорам, чтобы оправдать их проведение именно сейчас".

Напомним, 16 октября Трапм провел разговор с Путиным и назвал его очень продуктивным. Он сообщил о запланированных предстоящих встречах. Сначала прошли переговоры советников высокого уровня, а затем Трамп и Путин планировали встретиться лично в Будапеште.