Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті: розмови ні до чого не приводять

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті через відсутність прогресу у завершенні російсько-української війни.

Як пише Delo.ua, це він розповів під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі.

"Щоразу, коли я розмовляю з Путіним, наші бесіди проходять добре, але вони нікуди не приводять", - зауважив Трамп.

За його словами, він завжди відчував, що Путін хоче забрати всю Україну, а не частину, а США цього не хочуть.

"Ми скасували зустріч із президентом Путіним. У мене склалося враження, що ми не досягнемо того, чого мали досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому", — пояснив Трамп.

Він переконаний, що Путін готовий рухатися далі у переговорах.

"Сподіваюся, Путін стане розсудливішим, і Зеленський теж. Як я завжди кажу, щоб станцювати танго, потрібні двоє — побачимо, що з цього вийде. Вони ненавидять одне одного, ці двоє людей щиро ненавидять одне одного. І це робить ситуацію значно складнішою, ніж вона мала би бути. Усе могло би вирішитися набагато простіше", - підкреслив Трамп.

Він також додав, що для того аби навчитися користуватися "томагавками", потрібно щонайменше шість місяців, і єдиний спосіб використати ракети - запустити їх самостійно. Однак Трамп зауважив, що США цього не робитимуть.

"Україна не використовує наші ракети — вона користується європейськими. Я не контролюю це. Я контролюю наші ракети, і ми їх не запускаємо", - зазначив президент США.

Про можливу зустріч Путіна й Трампа

Раніше агенство Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця Білого дому писало, що Трамп не планує зустрічатися з Путіним найближчим часом.

Кореспондент Білого дому Гаррет Хааке з посиланням на джерело в адміністрації Трампа повідомив, що підготовку до зустрічі глав США та Росії у Будапешті "призупинили", оскільки Трамп вважає, що "обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз".

Нагадаємо, 16 жовтня Трапм провів розмову з Путіним і назвав її дуже продуктивною. Він повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу мали відбутися переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін планували зустрітися особисто в Будапешті.