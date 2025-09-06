Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны: какую реакцию вызвало решение

Дональд Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны, подписав 5 сентября соответствующий указ. Президент обосновал свое решение тем, что новое название ведомства более уместно "особенно ввиду того, в каком состоянии сейчас находится мир".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ABC News.

Официальное переименование департамента потребует от Конгресса действий, но ожидается, что в указе будет указано, что новое название можно использовать в официальной переписке, церемониальном контексте и неуставных документах.

"Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну, мы выиграли все до этого и между этим, а потом решили перейти к режиму "просыпания" и изменили название на Министерство обороны. Итак, мы становимся Министерством обороны США… Я думаю, что это гораздо более уместное название, особенно учитывая, в каком состоянии сейчас находится мир. У нас самая сильная армия в мире. У нас самое лучшее вооружение в мире. У нас определенно лучшие производители оружия. Даже конкурировать с ним некому", – сказал Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Кроме того, новый указ президента уполномочивает министра обороны США Пита Хегсета называть себя "министром войны".

Трамп также заявил журналистам, что, по его мнению, ему не нужно одобрение Конгресса для смены названия: "Я не знаю, но мы это выясним. Но я не уверен, что им это нужно".

На вопрос, сколько будут стоить эти изменения, президент Соединенных Штатов не назвал ни одной приблизительной цифры.

Как отреагировали на смену названия в США?

По информации Рolitico, бывший лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл подверг критике решение Дональда Трампа: "Если мы будем называть это Министерством войны, нам лучше оснастить военных, чтобы они могли реально предотвращать войны и выигрывать их. Невозможно сохранить американское первенство, если мы не желаем тратить на наши батеры, если мы не желаем тратить. "Мир через силу" требует инвестиций, а не просто ребрендинга.

Бывший чиновник оборонного ведомства назвал инициативу Трампа решением "исключительно для внутренней политической аудитории". Он отметил: "Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не будет иметь никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы изобразить Соединенные Штаты как разжигающих войну и угрозу международной стабильности".

По подсчетам журналистов придется изменить печати Министерства обороны более чем на 700 000 объектах в 40 странах и всех 50 штатах. Предстоит напечатать новые фирменные бланки для шести военных ветвей и десятков других агентств ведомства, а также изменить одежду сотрудников.

Напомним, США планируют ужесточить санкции против России из-за бомбардировок Украины. По словам министра финансов США Скотта Бессента, вариант введения санкций против РФ остается "на столе".