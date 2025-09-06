Трамп перейменував Міністерство оборони США у Міністерство війни: яку реакцію викликало рішення

Дональд Трамп перейменував Міністерство оборони США на Міністерство війни, підписавши 5 вересня відповідний указ. Президент обгрунтував своє рішення тим, що нова назва відомства більш доречніша "особливо з огляду на те, в якому стані зараз знаходиться світ".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ABC News.

Офіційне перейменування департаменту вимагатиме від Конгресу дій, але очікується, що в указі буде зазначено, що нову назву можна використовувати в офіційному листуванні, церемоніальному контексті та нестатутних документах.

"Ми виграли Першу світову війну, ми виграли Другу світову війну, ми виграли все до цього і між цим, а потім вирішили перейти до режиму "прокидання" і змінили назву на Міністерство оборони. Отже, ми стаємо Міністерством оборони США… Я думаю, що це набагато доречніша назва, особливо з огляду на те, в якому стані зараз знаходиться світ. У нас найсильніша армія у світі. У нас найкраще озброєння у світі. У нас безперечно найкращі виробники обладнання. Навіть конкурувати з ним нікому", – сказав Трамп на пресконференції в Овальному кабінеті.

Крім того, новий указ президента уповноважує міністра оборони США Піта Хегсета називати себе "міністром війни".

Трамп також заявив журналістам, що, на його думку, йому не потрібне схвалення Конгресу для зміни назви: "Я не знаю, але ми це з'ясуємо. Але я не впевнений, що їм це потрібно".

На запитання, скільки коштуватимуть ці зміни, президент Сполучених Штатів не назвав жодної приблизної цифри.

Як відреагували на зміну назви в США?

За інформацією Рolitico, колишній лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл розкритикував рішення Дональда Трампа: "Якщо ми називатимемо це Міністерством війни, нам краще оснастити військових, щоб вони могли реально запобігати війнам і вигравати їх. Неможливо зберегти американську першість, якщо ми не бажаємо витрачати на наші військові потреби значно більше, ніж Картер чи Байден. "Мир через силу" вимагає інвестицій, а не просто ребрендингу".

Колишній чиновник оборонного відомства назвав ініціативу Трампа рішенням "виключно для внутрішньої політичної аудиторії". Він зазначив: " Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й не матиме абсолютно жодного впливу на розрахунки Китаю чи Росії. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити Сполучені Штати як розпалюючих війну та загрозу міжнародній стабільності".

За підрахунками журналістів доведеться змінити печатки Міністерства оборони на понад 700 000 об'єктах у 40 країнах та всіх 50 штатах. Потрібно буде надрукувати нові фірмові бланки для шести військових гілок та десятків інших агентств відомства, а також одяг працівників.

Нагадаємо, США планують посилити санкції проти Росії через бомбардування України. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, варіант введення санкцій проти РФ залишається "на столі".