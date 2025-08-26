Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Читать на русском

Трамп хоче запровадити санкції проти європейських посадовців: у чому причина

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає введення санкцій проти європейських посадовців чи держав-членів ЄС, які відповідальні за ухвалення закону про цифрові послуги, що вплинув на американські компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників агентства, американська адміністрація вважає, що європейський закон про цифрові послуги, який передбачає сильнішу боротьбу з незаконним контентом, цензурує американських користувачів і накладає невиправдані витрати на технологічні компанії США.

Наразі незрозуміло, проти яких посадовців чи країн ЄС можуть запровадити санкції, однак вони, найімовірніше, будуть у формі візових обмежень.

Водночас наразі жодного рішення щодо цього Державний департамент США не ухвалив.

"Такий крок був би безпрецедентним. Це посилило б боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси", – пише Reuters.

Зауважимо, в Євросоюзі набув чинності закон про цифрові послуги.

Цей закон покликаний стримувати вплив великих платформ, таких як App Store, і забезпечувати рівноправний доступ до цифрових ринків для всіх гравців.

Він розширює повноваження європейських регуляторів і дозволяє накладати штрафи до 10% від річних глобальних продажів для порушників, а в разі повторного порушення – до 20%.

Протягом останніх десяти років регулятори ЄС уже штрафували такі гіганти, як Amazon, Apple, Google і Meta, за антиконкурентну політику, порушення конфіденційності даних та недостатній контроль за контентом користувачів.

У квітні Європейська комісія оштрафувала компанію Apple на 500 мільйонів євро (571 мільйон доларів США) та Meta на 200 мільйонів євро (228,4 мільйона доларів США) за порушення закону про цифрові ринки.

Автор:
Світлана Манько