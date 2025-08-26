Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,44

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп хочет ввести санкции против европейских чиновников: в чем причина

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций против европейских чиновников или государств-членов ЕС, ответственных за принятие закона о цифровых услугах, повлиявшее на американские компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, американская администрация считает, что европейский закон о цифровых услугах, предусматривающий более сильную борьбу с незаконным контентом, цензурирует американских пользователей и накладывает неоправданные расходы на технологические компании США.

Пока непонятно, против каких должностных лиц или стран ЕС могут ввести санкции, однако они, скорее всего, будут в форме визовых ограничений.

В то же время, ни одного решения по этому поводу Государственный департамент США не принял.

"Такой шаг был бы беспрецедентным. Это усилило бы борьбу администрации Трампа против того, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса", – пишет Reuters.

Заметим, в Евросоюзе вступил в силу закон о цифровых услугах.

Этот закон призван сдерживать влияние больших платформ, таких как App Store, и обеспечивать равноправный доступ к цифровым рынкам для всех игроков.

Он расширяет полномочия европейских регуляторов и позволяет налагать штрафы до 10% годовых глобальных продаж для нарушителей, а в случае повторного нарушения – до 20%.

В последние десять лет регуляторы ЕС уже штрафовали такие гиганты, как Amazon, Apple, Google и Meta, за антиконкурентную политику, нарушение конфиденциальности данных и недостаточный контроль за контентом пользователей.

В апреле Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на 500 миллионов евро (571 миллион долларов США) и Meta на 200 миллионов евро (228,4 миллиона долларов США) за нарушение закона о цифровых рынках.

Автор:
Светлана Манько