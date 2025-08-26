Трамп хочет ввести санкции против европейских чиновников: в чем причина

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций против европейских чиновников или государств-членов ЕС, ответственных за принятие закона о цифровых услугах, повлиявшее на американские компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, американская администрация считает, что европейский закон о цифровых услугах, предусматривающий более сильную борьбу с незаконным контентом, цензурирует американских пользователей и накладывает неоправданные расходы на технологические компании США.

Пока непонятно, против каких должностных лиц или стран ЕС могут ввести санкции, однако они, скорее всего, будут в форме визовых ограничений.

В то же время, ни одного решения по этому поводу Государственный департамент США не принял.

"Такой шаг был бы беспрецедентным. Это усилило бы борьбу администрации Трампа против того, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса", – пишет Reuters.

Заметим, в Евросоюзе вступил в силу закон о цифровых услугах.

Этот закон призван сдерживать влияние больших платформ, таких как App Store, и обеспечивать равноправный доступ к цифровым рынкам для всех игроков.

Он расширяет полномочия европейских регуляторов и позволяет налагать штрафы до 10% годовых глобальных продаж для нарушителей, а в случае повторного нарушения – до 20%.

В последние десять лет регуляторы ЕС уже штрафовали такие гиганты, как Amazon, Apple, Google и Meta, за антиконкурентную политику, нарушение конфиденциальности данных и недостаточный контроль за контентом пользователей.

В апреле Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на 500 миллионов евро (571 миллион долларов США) и Meta на 200 миллионов евро (228,4 миллиона долларов США) за нарушение закона о цифровых рынках.