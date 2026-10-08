Трамп раздает американцам миллиарды долларов накануне выборов в США

Президент США Дональд Трамп анонсировал ряд прямых выплат миллионам американцев за несколько недель до промежуточных выборов 3 ноября, которые определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом. Общая сумма обещанных выплат составляет $2,35 млрд.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Так, 2 октября Трамп заявил, что правительство выделит выплаты в размере $90 для 20,8 миллиона человек, зарегистрированных в программе Medicare Part B — части правительственной программы медицинского страхования для пожилых людей. Эти единовременные выплаты помогут компенсировать рост расходов на здравоохранение. Деньги планируют взять из фонда, предназначенного для усовершенствования программы.

Администрация Трампа также пообещала выплаты в размере $500 для 950 тысяч человек, покупающих медицинское страхование через государственный портал healthcare.gov. У многих из этих людей страховые взносы резко возросли после того, как Конгресс, контролируемый республиканцами, не продлил программу субсидий, срок действия которой истек в конце 2025 года.

Белый дом заявляет, что эти выплаты являются возмещением за "чрезмерное собрание", установленное во времена бывшего президента-демократа Джо Байдена.

Как и выплаты по программе Medicare, эти деньги не получат все 19 миллионов граждан, пользующихся программой Obamacare: люди, получающие субсидированное страхование, и жители 20 штатов, имеющих собственные платформы для приобретения медицинского страхования, не получат права на обещанные выплаты.

Кроме того, Трамп обещает людям налоговые льготы для людей старше 65 лет политически влиятельной группе, активно голосующей на промежуточных выборах.

Согласно анализу правительственных данных, проведенному Reuters, около 71% имеющих право на выплаты проживают в штатах, где ожидается напряженная борьба на выборах в Сенат США или за должность губернатора.

Ранее Трамп пообещал каждому совершеннолетнему американцу по 5 тысяч долларов, если Республиканская партия выиграет выборы и получит большинство в Сенате и Палате представителей.